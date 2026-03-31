Esta es la identidad de los cinco integrantes de una familia desaparecida en Bogotá: hay dos menores

La desaparición de cinco miembros de una misma familia tiene consternados a los ciudadanos de Bogotá, especialmente luego de que se conocieran presuntas llamadas extorsivas en las que se exigía dinero a cambio de la liberación de uno de ellos.

Los desaparecidos, entre quienes hay dos menores de edad, fueron identificados como



Alexis Reina , de 44 años

, de 44 años Yessica Carrillo , de 42

, de 42 Alexandra Reina , de 19

, de 19 Dos niños de 12 y 2 años.

Según pudo confirmar Noticias Caracol con uno de los miembros de la familia, todos residían en el barrio Fátima. Sin embargo, el día de su desaparición se encontraban en la localidad de Tunjuelito, donde compartían en un parque cercano al lugar de trabajo de Alexandra. Ese fue el último momento en que fueron vistos.

Uno de los hermanos de Alexandra denunció haber recibido una llamada, días después de la desaparición, de un hombre cuya identidad aún se desconoce, en la que le exigían dos millones de pesos. Según relató, durante la comunicación le dijeron: “Yo aquí solo sigo órdenes”, y además advirtieron que “la integridad de su hija depende de estas llamadas, si me corta la llamada usted mismo pone en riesgo la integridad de su hija”.

Suministrada

El denunciante aseguró que el interlocutor afirmó que solo entregaría a uno de los miembros de la familia, sin dar detalles sobre el paradero o estado de salud de los demás. Asimismo, impuso condiciones para la entrega del dinero, como que debía ser en efectivo y que el pago se realizaría únicamente cuando el familiar estuviera con ellos.



Frente a posibles vínculos con actividades ilegales o bandas delincuenciales, una cuñada de la familia aseguró que no tenían ninguna relación con este tipo de hechos. “No sabemos qué pudo pasar”, indicó.

Esto se sabe de la desaparición de 5 integrantes de familia en Bogotá, incluido un menor de 2 años Foto: ImageFx

En cuanto a las pertenencias, los familiares señalaron que al llegar a la vivienda no encontraron signos de violencia y todo estaba intacto, a excepción de un vehículo que utilizaban para movilizar al menor de 2 años.

La familia hizo un llamado urgente a las autoridades para que avancen en las investigaciones, esclarezcan lo ocurrido y den con el paradero de sus seres queridos.