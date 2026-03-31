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Esta es la identidad de los cinco integrantes de una familia desaparecida en Bogotá: hay dos menores

Toda la familia residían en el barrio Fátima. Sin embargo, el día de su desaparición se encontraban en la localidad de Tunjuelito, donde compartían en un parque cercano al lugar de trabajo de Alexandra.

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