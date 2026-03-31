Esto se sabe de la desaparición de 5 integrantes de una familia en Bogotá, incluido menor de 2 años

Hay conmoción en Bogotá luego de que se conociera la desaparición de cinco miembros de una misma familia, entre ellos dos menores de edad. Se trata de la familia Reina Carrillo, quienes fueron vistos por última vez en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

Noticias Caracol conoció detalles del caso. Según la información preliminar, ese día la familia se encontraba compartiendo en un parque cercano al lugar de trabajo de una de sus integrantes.

Los cinco desaparecidos fueron identificados como Alexis Reina, de 44 años; Yessica Carrillo, de 42; Alexandra Reina, de 19; y dos menores de 2 y 12 años. De acuerdo con los testimonios de sus familiares, habría una pista clave que podría ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Esto se sabe de la desaparición de 5 integrantes de familia en Bogotá, incluido un menor de 2 años

Se trata de llamadas extorsivas que, según denunciaron, habría recibido el hermano de Alexandra por parte de un hombre cuya identidad no ha sido establecida, pero que estaría exigiendo dos millones de pesos.



Según el familiar, durante la comunicación el hombre envió un fuerte mensaje al afirmar: “Yo aquí solo sigo órdenes”. Además, habría lanzado amenazas directas sobre la seguridad de los desaparecidos: “La integridad de su hija depende de estas llamadas, si me corta la llamada usted mismo pone en riesgo la integridad de su hija”.

El sujeto también habría asegurado que, a cambio del dinero, solo entregaría a uno de los integrantes de la familia, una afirmación que ha generado mayor alarma, ya que no dio detalles sobre el estado de salud ni el paradero de los demás.

De acuerdo con el relato de los familiares, el extorsionista les dio instrucciones para la entrega del dinero, indicando que debía ser en efectivo y en el lugar donde se acordara el encuentro. También señaló que la entrega se haría únicamente después de que el familiar estuviera con ellos. “No me va a comprometer con dinero ni mucho menos, ¿vale?”, dijo la persona en una frase que la familia calificó como confusa.

Suministrada

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Los allegados confirmaron que todos residían en el barrio Fátima, pero el día de la desaparición se encontraban en Venecia. Al inspeccionar la vivienda, encontraron todos los elementos intactos y sin signos de violencia. El único objeto que no estaba era un coche utilizado para transportar al menor de dos años.

“No sabemos qué pudo pasar”, aseguró la cuñada de uno de los desaparecidos, quien además indicó que la familia no tenía vínculos con actividades ilegales ni con organizaciones delictivas. Por ahora, los familiares piden a las autoridades avanzar en la investigación y esclarecer lo ocurrido.