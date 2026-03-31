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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Esto se sabe de la desaparición de 5 integrantes de una familia en Bogotá, incluido menor de 2 años

Esto se sabe de la desaparición de 5 integrantes de una familia en Bogotá, incluido menor de 2 años

La familia desapareció en un parque cercano al lugar de trabajo de una de sus integrantes. Los desaparecidos son: un hombre de 44 años, una mujer de 42; un joven de 19; y dos menores de 2 y 12 años.

Esto se sabe de la desaparición de 5 integrantes de familia en Bogotá, incluido un menor de 2 años
Esto se sabe de la desaparición de 5 integrantes de familia en Bogotá, incluido un menor de 2 años
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 31 de mar, 2026

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