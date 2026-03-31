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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Adulto mayor con demencia está desaparecido tras extraviarse en centro comercial de Bogotá

Adulto mayor con demencia está desaparecido tras extraviarse en centro comercial de Bogotá

Familiares buscan con urgencia a Fabio Avella, de 73 años, quien fue visto por última vez en el sur de la ciudad.

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