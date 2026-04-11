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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Captura de presunto agresor de un menor en Usme terminó en caos: patrulla arrolló a un ciudadano

Captura de presunto agresor de un menor en Usme terminó en caos: patrulla arrolló a un ciudadano

El ciudadano evitaba que la patrulla saliera del conjunto con el presunto abusador de una menor de edad.

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