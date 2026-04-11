Captura de presunto agresor de un menor en Usme terminó en caos: patrulla arrolló a un ciudadano

Por medio de un video que se difundió en redes sociales, se dio a conocer que durante la noche del viernes 10 de abril la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un joven por, presuntamente, abusar de una menor de edad dentro de un conjunto residencial en la localidad de Usme.

Según el comunicado de las autoridades, la ciudadanía informó que al interior de un apartamento de este conjunto se habría registrado un caso de abuso sexual, donde una menor de edad habría sido víctima de tocamientos por parte de otro menor.

Sin embargo, al percatarse del hecho, la misma comunidad intentó linchar al presunto agresor. Al llegar, las autoridades trataron de evitar el ataque, por lo que fue necesario el uso de un vehículo policial para extraer al menor —quien ya presentaba lesiones— con el objetivo de salvaguardar su vida e integridad.

“Fue necesario hacer uso de un vehículo policial para extraer al menor de edad, presunto victimario, quien estaba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad”, aseguró la Policía en el comunicado.

En medio del procedimiento, la patrulla, al intentar salir del lugar, lesionó a una persona que intentaba bloquear el paso para impedir la salida del presunto victimario. Según la versión oficial, varias personas intentaron detener el vehículo mientras abandonaba el conjunto residencial y, en medio de esa situación, “uno de ellos resultó lesionado”.

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Aunque el comunicado no detalla la gravedad de la herida ni las condiciones exactas en las que ocurrió el atropello, sí confirma que el incidente se dio bajo la presión ejercida por la comunidad sobre la patrulla. Finalmente, la Policía aseguró que ya se inició una investigación disciplinaria con el objetivo de esclarecer quiénes son los responsables de este hecho.