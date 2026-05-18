Capturan a cuatro presuntos delincuentes por robar a estudiantes a la salida de un colegio en Bosa

La oportuna denuncia de dos estudiantes y la rápida reacción de la Policía Nacional de Colombia permitieron la captura de cuatro hombres señalados de cometer un robo a la salida de un colegio en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

El hecho ocurrió en el barrio Manzanares, donde uniformados que adelantaban labores de patrullaje fueron alertados por dos menores de edad, quienes aseguraron haber sido interceptados por cuatro sujetos al salir de clases.

Según el relato de las víctimas, los hombres los intimidaron con un arma cortopunzante y les hurtaron varias de sus pertenencias.

Con las características físicas entregadas por los estudiantes, los policías iniciaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar a los presuntos responsables pocas cuadras más adelante.



“Estas personas portaban un arma de fuego tipo pistola y un arma cortopunzante. Es así que son dejadas a disposición de la Fiscalía. Cabe resaltar que una de estas personas tiene dos anotaciones judiciales”, aseguró el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía Bosa.

Los cuatro hombres fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por este delito.

De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, las acciones preventivas y operativas adelantadas en la localidad de Bosa han permitido reducir en un 37 % el hurto a personas. Asimismo, en lo corrido del año se han realizado más de 580 capturas por diferentes delitos.