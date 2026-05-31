"Cero alteraciones": el parte de tranquilidad del general Cristancho antes de abrir urnas en Bogotá

A menos de una hora de que se abran oficialmente las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la capital del país reporta un balance de absoluta normalidad.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó un parte de tranquilidad asegurando que, hasta el momento, “no tenemos ningún evento de alteración del orden público”.

Despliegue total y seguridad en las mesas

La Policía Metropolitana ha dispuesto un robusto operativo que cuenta con 12.500 uniformados dedicados exclusivamente al evento electoral.



De este total, 9.757 agentes están asignados directamente a los 108 puestos de votación de la ciudad, los cuales albergan un total de 17.162 mesas.

Según el alto oficial, el material electoral ya ha sido distribuido en su totalidad y el servicio de policía se encuentra plenamente activo.

“Estamos listos para que a las 8:00 de la mañana inicie el evento electoral en la ciudad de Bogotá sin novedad a la hora”, enfatizó el General Cristancho.

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Un plan "milimétricamente planeado"

El despliegue de seguridad para esta jornada no se ha dejado al azar. El general explicó que se diseñó un plan “milimétricamente planeado” que incluyó la cobertura de 98 rutas por toda la ciudad para repartir los elementos electorales desde las oficinas de Thomas Greg.

En los puntos de votación de mayor afluencia, como Corferias, Unicentro, Kennedy y el Tintal, la Policía ha asignado oficiales de alto rango (tenientes coroneles y mayores) para supervisar directamente el servicio.

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Además, el general confirmó que se ha dispuesto una “reserva estratégica” para después de las 4:00 de la tarde, momento en el que se activarán nuevas rutas para recolectar el material y trasladarlo hacia el punto de concentración en Corferias.

Impacto positivo de la ley seca

El comandante también vinculó este ambiente de calma con los resultados de la ley seca, la cual ha permitido una reducción drástica en los índices de violencia previos a la apertura de urnas.

Mientras que un domingo habitual Bogotá amanece con un promedio de 14 a 16 heridos y varios fallecidos, el general reportó que hoy “amanecimos a la hora solamente con tres heridos”.

A pesar de haber cerrado 40 establecimientos y sancionado a 300 personas por consumir licor en vía pública, el oficial resaltó que “el comportamiento mejoró y mucha gente lo acató”, lo que ha facilitado que la jornada democrática comience bajo un clima de seguridad y convivencia ciudadana.

Escuche la entrevista: