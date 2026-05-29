Nueve puestos de votación en Antioquia cambiarán para las elecciones presidenciales de este domingo

A dos días de las elecciones y durante el último comité de garantías electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó nueve cambios de puestos de votación en Antioquia para la jornada de este domingo, debido a problemas de infraestructura, riesgos para la comunidad y adecuaciones locativas en varios municipios del departamento.

En Medellín, el puesto ubicado en la Parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer, en la calle 31 AA #107-50, será trasladado al Centro Educativo Pachamama, en la calle 31 #107A-140. Según el reporte oficial, la infraestructura anterior no era adecuada para funcionar como punto de votación.

En Cañasgordas, el puesto de la institución educativa La Herradura, en el corregimiento La Balsa, pasará a la Caseta de la Junta de Acción Comunal La Balsa, luego de que las autoridades advirtieran riesgos en la estructura a causa de un sismo.

Otro de los cambios se realizará en Salgar, donde la Caseta Comunal La Gulunga será reemplazada por la Caseta Comunal La Gulunga Alta, debido a fallas estructurales que impedían garantizar el funcionamiento del puesto electoral.



Diego Sepulveda, delegado de la Registraduría en Antioquia, explicó que no funciona igual que los traslados que siempre se dan de zonas rurales a urbanas, sino que para estas situaciones es al puesto más cerca que cumpla las condiciones para la llegada de votantes. En El Bagre, el puesto de la cárcel municipal dejará de funcionar por ausencia de votantes, es decir porque todos los allí recluidos ya están condenados y pierden sus derechos políticos, por lo que las capacidades serán trasladadas al Centro de Formación Minero Ambiental.

"Son 9 municipios donde se movieron, no se trasladaron, sino que se movieron por situaciones de infraestructura. Seguramente muchos de esos, para las próximas elecciones del 27, si ya se han terminado las adecuaciones que se están haciendo, posiblemente vuelven al mismo sitio donde está", expuso.

En Remedios, el puesto de la Institución Educativa Rural La Cruzada se trasladará a la sede B de la misma institución, tras adecuaciones en la infraestructura. Mientras tanto, en Ituango, el puesto del centro educativo rural Bonanza será cambiado a la sede educativa Patricio Sucerquia, en el centro poblado Pascuita, debido a riesgo biológico y abandono de la infraestructura.

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Asimismo, en Betania, Campamento y Urrao también se aprobaron modificaciones por adecuaciones y fallas en la infraestructura de los puestos inicialmente definidos. Para la primera localidad se mueve desde la institición educativa Perla de Citará hacia el colegio Antonio Roldán Betancur; el del coliseo municipal de Campamento pasa al centrodía y el la Escuela Aenxa Normal Sagrada Famiia pasa a la sede Cacique Toné del colegio Moseñor Jorge Iván Cadavid.

Por lo pronto, la Registraduría recomendó a los ciudadanos consultar con anticipación su lugar de votación para evitar contratiempos durante la jornada electoral.