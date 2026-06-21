Protestas en centro de Bogotá tras resultados de elecciones: TransMilenio cierra estaciones

Las protestas que se presentan este domingo en el centro de Bogotá tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, que dan como ganador a Abelardo De La Espriella, han generado afectaciones en la operación de TransMilenio. La empresa informó sobre el cierre de varias estaciones y desvíos en rutas zonales y duales.

Según el más reciente reporte del sistema, emitido a las 5:35 p.m., se mantiene la interrupción del servicio en varios puntos estratégicos del centro de la ciudad debido a las protestas.

¿Qué estaciones de TransMilenio están cerradas?

TransMilenio informó que permanecen cerradas las siguientes estaciones:



Museo Nacional

San Diego

Las Nieves

San Victorino

Museo del Oro

La empresa señaló que continúa realizando desvíos operativos para las rutas zonales y duales que circulan por este sector de la capital.

¿Qué estaciones siguen funcionando?

De acuerdo con el reporte oficial, la estación Las Aguas continúa operando únicamente en conexión con la estación Universidades. Además, el sistema indicó que fue restablecido el servicio de la ruta JF23 en el sector de La Mariposa.



TransMilenio reportó que, hasta las 5:35 p.m., las afectaciones en la operación han impactado a 23.501 usuarios.

Las autoridades y el sistema de transporte continúan monitoreando la situación en el centro de Bogotá mientras avanzan las manifestaciones y se evalúa la reapertura de las estaciones cerradas.

