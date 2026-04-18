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Ciudadano extranjero fue capturado en flagrancia robando: intentó huir por el río Fucha

Un ciudadano extranjero fue capturado en flagrancia por los delitos de hurto y lesiones personales en el barrio Restrepo.

Extranjero capturado por hurto
Extranjero capturado por hurto
Foto: Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

En las últimas horas, en la localidad de Antonio Nariño, fue capturado un ciudadano extranjero de 27 años, señalado de haber hurtado a una persona en un cajero automático de la entidad bancaria BBVA, luego de que esta retirara dinero.

Las patrullas de vigilancia fueron alertadas por la comunidad y, de inmediato, desplegaron un operativo para dar con la captura de este presunto delincuente.

Al notar la presencia de los uniformados, el presunto delincuente huyó, corrió hacia unas propiedades privadas que estaban cerca del canal del río Fucha, escaló la reja que separaba esas propiedades del río y se lanzó al canal para intentar evitar su captura, pero no lo logró.

Durante el procedimiento, las autoridades le hallaron un arma traumática, con la que habría cometido el atraco. Además, en medio de la persecución, el presunto delincuente alcanzó a lesionar a otro ciudadano que se encontraba en el sector. La persona herida está fuera de peligro.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, aceptó cargos y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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