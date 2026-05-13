Colado intentó ahorcar a una guarda de TransMilenio tras ser sorprendido sin pagar

Momentos de tensión se vivieron dentro de la estación Calle 76 de TransMilenio, en Bogotá, cuando un hombre que ingresó al sistema sin pagar el pasaje terminó agrediendo físicamente a una de las guardas de seguridad.

El hombre fue requerido por el personal de seguridad luego de ingresar colado al sistema y cuando los trabajadores le solicitaron devolverse y realizar el pago correspondiente para poder acceder al servicio de manera regular, reaccionó de manera violenta.

Lejos de acatar la instrucción, el hombre reaccionó de forma agresiva junto a su acompañante, lanzando insultos y protagonizando un fuerte altercado con los funcionarios de la estación.



Vea el video aquí:

En medio de la discusión, el hombre intentó ahorcar a una de las guardas, situación que obligó a los demás integrantes del equipo de seguridad a intervenir rápidamente para controlar la agresión y lograr que el sujeto soltara a su compañera.



Aunque el hecho quedó registrado en video, circuló una versión que indicaba que ocho guardas habrían golpeado al hombre. No obstante, según la versión entregada por el Distrito, eso no corresponde a lo sucedió en realidad, pues lo que hizo el personal de seguridad se dio en medio del procedimiento para contener el ataque y proteger a la funcionaria agredida.