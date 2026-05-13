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Por "actos obscenos" de un pasajero devuelven vuelo Bogotá - Madrid

El pasajero, presuntamente ebrio, acosó a mujeres en el avión y la tripulación tuvo que volver a tierra para que se lo llevara la Policía.

Por actos obscenos de un pasajero devuelven vuelo Bogotá-Madrid
Video muestra cómo fue la captura.
Foto: Captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Por actos obscenos de un pasajero en un vuelo Bogotá - Madrid, el avión tuvo que devolverse a Bogotá y la tripulación solicitó apoyo de la Policía Nacional para llevarse esposado al hombre.

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  1. Captan dos funcionarios sosteniendo relaciones al parecer en un centro médico
    Captan dos funcionarios sosteniendo relaciones al parecer en un centro médico //
    Foto: X Colombia Oscura
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    Video: captan dos funcionarios sosteniendo relaciones al parecer en un centro médico

De acuerdo con la información provisional, los hechos ocurrieron el pasado lunes en un vuelo de Avianca. Ya con el avión en el aire este hombre, en aparente estado de embriaguez, terminó acosando a los mujeres abordo y presuntamente se estaba masturbando.

La situación generó momentos de tensión y angustia y la tripulación se vio forzada a volver a Bogotá, donde la Policía Nacional capturó al pasajero.

Este es el video de la captura

"Cada vez son más frecuentes los casos de agresiones, amenazas, alteraciones del orden y comportamientos violentos o sexuales indebidos dentro de los vuelos”, señaló Daniel Gallo vocero del sector y Presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia, Sintratac.

Los trabajadores de la industria pidieron al Congreso de la República que apruebe la ley de pasajeros disruptivos que está actualmente en trámite y solo ha tenido un debate.

Avianca prepara un pronunciamiento sobre los hechos.

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