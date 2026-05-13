Por "actos obscenos" de un pasajero devuelven vuelo Bogotá - Madrid

Por actos obscenos de un pasajero en un vuelo Bogotá - Madrid, el avión tuvo que devolverse a Bogotá y la tripulación solicitó apoyo de la Policía Nacional para llevarse esposado al hombre.

De acuerdo con la información provisional, los hechos ocurrieron el pasado lunes en un vuelo de Avianca. Ya con el avión en el aire este hombre, en aparente estado de embriaguez, terminó acosando a los mujeres abordo y presuntamente se estaba masturbando.

La situación generó momentos de tensión y angustia y la tripulación se vio forzada a volver a Bogotá, donde la Policía Nacional capturó al pasajero.



Este es el video de la captura

"Cada vez son más frecuentes los casos de agresiones, amenazas, alteraciones del orden y comportamientos violentos o sexuales indebidos dentro de los vuelos”, señaló Daniel Gallo vocero del sector y Presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia, Sintratac.



Los trabajadores de la industria pidieron al Congreso de la República que apruebe la ley de pasajeros disruptivos que está actualmente en trámite y solo ha tenido un debate.

Avianca prepara un pronunciamiento sobre los hechos.