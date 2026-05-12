Video: captan dos funcionarios sosteniendo relaciones al parecer en un centro médico

En video quedó captado un incomodo momento que vivió un usuario mientras esperaba ser atendido en un supuesto centro médico, pues notó el momento en que dos funcionarios sostuvieron relaciones sexuales en el interior de un consultorio sin fijarse que el vidrio filtraba la figura de las dos personas.

Inicialmente, a través de redes, se dijo que esto habría sucedido en un municipio del Atlántico, sin embargo, esto resultó siendo totalmente falso. Si bien el audio del video es de una mujer, al parecer, de la costa Caribe colombiana, en realidad esto habría ocurrido en otro países y apunta a ser Estados Unidos, asimismo, no se ha confirmado que sea un video 100 % real.

De hecho, en algunos casos se ha apuntado de que podría ser un montaje viral debido a lo curiosa que se presenta esta situación. Vea el video aquí: https://x.com/ColombiaOscura/status/2054306780713275502

Salud, EPS Foto: ImageFX

Este video se viralizó rápidamente y ha dado de qué hablar sumando miles de reproducciones y cientos de comentarios: "Increíble que pasen esas cosas en centros médicos"; "Una falta de respeto cuando pasan esas cosas"; "La próxima vez deberían respetar a las personas en el sitio", fueron algunos comentarios.



No obstante, el caso de igual manera causó una fuerte indignación en redes sociales porque se han conocido en el pasado casos parecidos a estos; por ejemplo, en 2023 hubo uno en Perú que se dio en un consultorio mientras muchos usuarios esperaban en redes sociales.

En esa ocasión, el video fue grabado por una persona que transitaba cerca del centro médico y captó el momento que desde una de las ventanas se veía la silueta de dos personas sosteniendo relaciones sexuales. El caso fue viral en varios países y, según medios locales, se habría tomado acciones legales en esa ocasión.