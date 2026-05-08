Ladrón se lanzó en bicicleta a vías del TransMilenio tras robo: así fue capturado

Pese que en el mes de marzo la Alcaldía de Bogotá presentó un informe asegurando que se ha mejorado la seguridad en la ciudad, la percepción de la ciudadanía es que la inseguridad sigue latente y, en especial, en los casos de robo en diferentes puntos.

"En el caso del hurto a personas, uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad en la ciudad, también se registra una reducción importante del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026, lo que equivale a 8.071 denuncias menos", indicaron.

Sin embargo, se siguen conociendo casos y, de hecho, uno de los más reciente -conocido públicamente- sucedió en el interior de una estación de TransMilenio, que quedó en un video compartido por la propia Secretaría de Seguridad. Un hombnre, de aproximadamente 28 años, intentó robarse un celular mediante la modalidad de ‘cosquilleo’.

Entró a @TransMilenio en bicicleta, robó un celular en la estación Hortúa y creyó que escaparía lanzándose a la vía exclusiva de los articulados.



La víctima forcejeó con él mientras huía entre la multitud, pero la alerta ciudadana, las cámaras y la reacción de @PoliciaBogota… pic.twitter.com/EdiE5PCTpU — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 8, 2026

Lo llamativo y criticado de este hecho fue que se subió, sin problema, con una bicicleta y se movilizó con ella en el interior de la propia estación, la cual intentó usar para escapar con el dispositivo que le había quitado a un joven que esperaba el articulado.



"Aunque intentó huir en una bicicleta con la certeza de que se iba a salir con la suya, las cámaras de seguridad y la rápida articulación con la Policía permitió la interceptación y captura del hombre. Cuando la Policía lo atrapó, se le encontró en su poder el dispositivo móvil, que está avaluado en casi un millón de pesos", explicó la Secretaría de Seguridad de cómo se logró esta captura.

De acuerdo con cifras oficiales de la entidad, entre el primero de enero e inicios de mayo del 2026, se han logrado 11.957 capturas por diferentes delitos en la ciudad; es decir, se logran más de 90 capturas por día.

"No vamos a dar tregua a la delincuencia. Cada captura representa una acción concreta para proteger la vida, recuperar la tranquilidad de los ciudadanos y cerrarles el espacio a las estructuras criminales que pretenden afectar la seguridad en Bogotá. Seguimos fortaleciendo las capacidades operativas y de investigación para llevar ante la justicia a quienes delinquen", aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.