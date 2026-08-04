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Contraloría de Bogotá abre proceso fiscal por presunto detrimento en la Subred Norte

De acuerdo con la Contraloria habría un detrimento de casi 12.873 millones en la subred norte de salud en casos registrados desde el 2018 y el 2021.

Contraloría de Bogotá
Contraloría de Bogotá
Foto: Blu Radio
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal para investigar un presunto detrimento patrimonial por $12.873 millones en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., debido a la prescripción de acciones de cobro sobre cartera correspondiente a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.

Según el organismo de control, la investigación se originó tras un hallazgo fiscal que evidenció que la entidad acumulaba 60.093 facturas con cartera superior a 360 días. De ese total, 8.030 facturas, por un valor de $12.873.282.115, prescribieron, lo que impidió adelantar las acciones legales para recuperar esos recursos y habría generado un posible daño al patrimonio público.

La actuación fiscal busca establecer si existieron fallas en el seguimiento y la gestión de la cartera, así como en la implementación oportuna de las medidas necesarias para evitar la prescripción de las cuentas por cobrar. Además, se determinará si hubo actuaciones u omisiones que derivaron en la pérdida de recursos públicos.

El subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, Diego Alexánder Samudio, señaló que la apertura del proceso permitirá establecer posibles responsabilidades fiscales, al tiempo que garantizó que la investigación se adelantará con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa.

La Contraloría indicó que el propósito de esta actuación es proteger el patrimonio de los bogotanos y esclarecer si la pérdida de la posibilidad de cobrar estas obligaciones ocasionó un detrimento a los recursos públicos.

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