Corte absolvió a mujer por el delito de extorsión tras pedir 200 mil pesos por entregar un celular

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a una mujer, quien había sido condenada por tentativa de extorsión tras exigir $200.000 a cambio de devolver un celular que encontró en una estación de TransMilenio.

El alto tribunal determinó que la conducta no configuró el delito de extorsión porque no existió constreñimiento, amenaza o presión capaz de doblegar la voluntad de la dueña del celular.

Todo comenzó en 2018, cuando una mujer perdió un celular mientras se movilizaba en TransMilenio. Al día siguiente, recibió una llamada de una mujer que aseguró haber encontrado el teléfono y le pidió $200.000 para devolverlo. Ambas acordaron encontrarse en un centro comercial de Bogotá, pero la víctima decidió avisar a la Policía. En el lugar, las autoridades capturaron a dos personas y ambos fueron procesados y condenados por tentativa de extorsión.

“Es más, que en este caso la reconocida como víctima decidiera comunicarse con la Policía Nacional tampoco prueba la ocurrencia de la extorsión. Como se ha venido diciendo, la petición dineraria no incluyó amenazas ni consecuencias desfavorables típicamente coactivas que aminoraran sus facultades”, señaló el fallo.



La Corte Suprema de Justicia fue clara en señalar que, si bien condicionar la devolución de un objeto perdido al pago de una suma de dinero es una conducta reprochable y contraria al principio de solidaridad, eso no activa automáticamente la intervención del derecho penal. Según la Corte, la mujer nunca amenazó con destruir, vender o retener definitivamente el celular, ni creó un “entorno coercitivo” que obligara a la víctima a acceder a sus exigencias.