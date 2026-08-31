Criminales atracaron droguería y revendieron dermocosméticos en el centro de Bogotá

Cuatro personas fueron capturadas en Bogotá por receptación, luego de que las autoridades localizaron parte de un millonario cargamento de productos dermocosméticos que habían sido hurtados durante un atraco a una droguería en la localidad de Suba.

El robo ocurrió cuando varios delincuentes, según se ve en varios videos de cámaras de seguridad, intimidaron con armas de fuego a los empleados del establecimiento y se llevaron cerca de mil productos dermatológicos, cuyo valor fue estimado en $815 millones.

Tras conocer el caso, las autoridades recibieron información sobre la posible comercialización de los elementos robados en el sector de Plaza España, en el centro de Bogotá. Con esa información se desplegó un operativo en establecimientos dedicados a la venta de productos dermatológicos.

En total fueron seis locales comerciales intervenidos. Durante los procedimientos fueron encontrados productos que corresponderían al cargamento reportado como hurtado. La operación permitió recuperar 970 unidades de productos dermocosméticos.



Las cuatro personas capturadas serían propietarios y administradores de algunos de los establecimientos donde fue localizada la mercancía. Ahora deberán responder ante las autoridades por el delito de receptación, mientras avanza la investigación para determinar su participación en la cadena de comercialización de los productos.

La investigación también apunta a los responsables del atraco en Suba. Las autoridades aseguran que ya fueron identificados varios de los presuntos autores materiales, quienes harían parte de una estructura delincuencial señalada de cometer robos en droguerías ubicadas principalmente en el norte de Bogotá.

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El caso continúa bajo investigación para establecer cómo fue trasladada la mercancía desde el lugar del hurto hasta los establecimientos donde posteriormente habría sido ofrecida para la venta.