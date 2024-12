Crítica situación de familias afectadas por incendio en Bosa: “No tenemos a dónde ir”

Un total de 40 familias han sufrido las consecuencias de un grave incendio ocurrido el pasado sábado en Bosa, Bogotá, en el Día de Velitas . Este desastre tuvo lugar en una bodega, en uno de los lotes a cielo abierto, donde se acumulaban plásticos y otros materiales inflamables.

Según contó en Mañanas Blu Maritza Sotaquirá, una de las damnificadas, el fuego comenzó debido a la acumulación de canecas de pintura y otros plásticos sin ningún tipo de resguardo adecuado. La comunidad había advertido sobre esta situación anteriormente, pero poco se hizo para evitar esta tragedia, de acuerdo con su relato.

"Seguimos acá, no tenemos para dónde irnos, porque igual no podemos abandonar esto para poder seguir el proceso, para no darle oportunidad a los ladrones que desde la misma noche del incendio han querido robar, igual una casa también la robaron. Entonces, estamos acá en el piso, en colchonetas, pasando la noche", aseguró.

Sobre los esfuerzos y las ayudas a los afectados, dijo que en un principio las entidades del Distrito se hicieron presentes y realizaron un censo de las familias allí. Después, según dijo, quitaron una carpa que se había instalado y ahora hay auxiliares que solo “echan un ojo”.

Así quedó barrio en Bosa tras incendio durante Día de Velitas en Bogotá Foto: captura de pantalla

"Tomaron datos. Nos dijeron que debíamos adjuntar una documentación para que nos dieran un mes de arriendo porque, obviamente, las viviendas no quedaron habitables. Entonces, que nos iban a dar ese mes de arriendo si pasábamos los documentos y el funcionario, incluso ayer, me confirmó que eso solo se hace una vez por un mes. Aquí hay personal de la alcaldía, auxiliares, pero solo nos ayudan a echar un ojo, pero no más", indicó.

Además, la situación ha sido especialmente crítica para los niños. Maritza comentó que tuvieron que evacuar a los niños debido a “la toxicidad del humo que inhalaron”.

Sobre el origen del incendio, las hipótesis apuntan a un posible uso de pólvora durante el Día de Velitas, aunque la falta de una bodega adecuada y las condiciones peligrosas de almacenamiento jugaron un papel importante.

A medida que la comunidad exige atención inmediata y efectiva, los afectados continúan esperando que tanto el Gobierno distrital como el nacional respondan a sus necesidades. En ese sentido, agradeció a quienes han brindado ayuda en momentos tan difíciles, resaltando la importancia de la solidaridad en la adversidad.