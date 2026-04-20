Destruirán miles de cédulas en Bogotá tras fuerte alerta de la Registraduría

Miles de documentos de identidad en Bogotá podrían ser destruidos en los próximos días, según alerta la Registraduría Nacional del Estado Civil. A través de sus canales oficiales, la entidad ha alertado a la ciudadanía que pronto vayan a las sedes oficiales en la capital a reclamar todos los documentos que han sido solicitados y, hasta ahora, no se han reclamado.

De acuerdo con la entidad, en las 29 sede en la capital hay alrededor de 63.000 documentos sin reclamar que, por ley, muchos de estos pronto tendrán que ser destruidos ya que cumplirán el año desde la fecha en que fue solicitado, por ende, el llamado ha sido acudir a las oficinas para solicitarlo de manera formal.

La cifra indica que son más de 44.000 cédulas y unas 19.000 tarjetas de identidad, que mucho de estos ya habrían cumplido el año y deberían ser destruidos en los próximos días por parte de la Registraduría. Además, hay cinco localidades con mayor concentración de documentos sin reclamar, los cuales son:



Suba: 7.810

7.810 Kennedy: 7.761

7.761 Usaquén: 5.713

5.713 Ciudad Bolívar: 4.863

4.863 Bosa: 4.580

Cedula de ciudadanía / Foto: Instagram

¿Cómo reclamar un documento de identidad en Bogotá?

Para reclamar la cédula o tarjeta de identidad en la capital, el ciudadano podrá verificar si se encuentra listo a través de la página web oficial de la Registraduría en donde se le indicará el estado de la solicitud. Una vez confirmado, debe ir hasta la sede en donde hizo la solicitud en donde lo podrán atender de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y algunas sedes ofrecen servicio los sábados de 8:00 de la mañana hasta el mediodía.



La entidad ha pedido a los ciudadanos revisar si tiene documento pendiente por reclamar para que se acerquen a las oficinas y sacarlos, o si no en los próximos días muchos podrían quedar destruidos.