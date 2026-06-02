El estadio El Campín también cumplió un rol importante en elecciones: ¿por qué?

El estadio Nemesio Camacho albergó los días 30 y 31 de mayo una jornada de capacitación organizada por la Registraduría Nacional para el personal encargado de operar los sistemas de biometría electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá. La actividad hizo parte de los preparativos logísticos previos a los comicios y reunió a miles de personas que asumirían funciones en los distintos puestos de votación de la capital.

La capacitación se desarrolló en las graderías del costado oriental del escenario deportivo y contó con la participación de entre 4.500 y 6.500 asistentes. Los participantes recibieron instrucciones sobre el manejo de los equipos tecnológicos destinados a la verificación de identidad de los votantes mediante el sistema de biometría electoral.

De acuerdo con información de la Registraduría Nacional, esta actividad se enmarcó dentro de un plan de capacitación que se llevó a cabo en diferentes regiones del país y que involucró a cerca de 860.000 ciudadanos. El objetivo fue garantizar que las personas responsables de la operación de los dispositivos biométricos conocieran de manera adecuada sus funciones para contribuir al correcto desarrollo de la jornada electoral.

Césped de El Campín de Bogotá // Foto: Sencia

Preparación para la operación biométrica

La biometría electoral es una herramienta utilizada para verificar la identidad de los ciudadanos a través del cotejo de huellas dactilares. Su implementación requiere personal previamente entrenado para manejar los equipos tecnológicos instalados en los puntos de votación.



Durante las jornadas realizadas en Bogotá, los asistentes recibieron orientación sobre los procedimientos técnicos y operativos relacionados con el uso de estos dispositivos. La capacitación buscó fortalecer la preparación del personal encargado de apoyar el proceso de identificación de los votantes durante las elecciones presidenciales.