En video quedó hombre que intentó atropellar a una mujer por defender a sus perros

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Indignación en el occidente de Bogotá, específicamente en el barrio Villa Alsacia, por un hecho que vivió una mujer y su pareja cuando un hombre intentó agredir a sus perros cuando pasaba frente a la casa de ellos, que quedó captado por una cámara de seguridad en la zona.
En video se vio cómo inicialmente el hombre iba pasando frente a la vivienda a lo que los perros comenzaron a ladrarle, allí, este hombre intentó pegarles pese que se encontraban detrás de una reja y en el interior de la vivienda, a lo que mujer llegó rápidamente a detenerlo.
Ahí se ve cómo se da un cruce de palabras entre este hombre, la mujer y su pareja. En donde poco a poco se fue alejando del sitio y siguió hacía su destino, o eso parecía hasta lo que sucedió escasos minutos después de la discusión.
Luego la mujer se encontraba fuera de la casa, al lado de su moto, al parecer, esperando que saliera su pareja y ahí apareció un vehículo plateado que, sin pensarlo, se lanzó en contra de ella y por poco la atropella, pero sí causó fuertes daños materiales en la motocicleta de esta pareja.
Esta mujer y su pareja salieron detrás del carro tratando de detenerlo, asegurando que conducía el mismo hombre que minutos había tenido un altercado con ellos. “Maldito, gran hiju*. Imbecil”, se le escucha decir mientras corre detrás de la mujer en medio de esta tensa situación.
“La farola, la silla”, comienza a decir ella sobre los daños materiales que dejó este incidente que, por supuesto, causó una fuerte indignación en la comunidad por la actitud que tuvo esta persona y por este hecho de intolerancia que, por poco, termina una grave tragedia.
Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre esta situación y muchas personas piden que se individualice a esta persona por un intento de homicidio al haber querido arrollarla frente a su casa.
#BOGOTÁ: SALVAJE INTENTÓ AGREDIR UN PERRITO Y COMO LE RECLAMARON, LUEGO INTENTÓ ATROPELLAR A SU DUEÑA— Colombia Noticias (@CNotiWeb) March 25, 2026
Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre intentó agredir a un perrito que estaba dentro de su casa, solo por haberle ladrado.
Cuando una joven salió a… pic.twitter.com/aV73tdK3E9
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