En video quedó hombre que intentó atropellar a una mujer por defender a sus perros

Indignación en el occidente de Bogotá, específicamente en el barrio Villa Alsacia, por un hecho que vivió una mujer y su pareja cuando un hombre intentó agredir a sus perros cuando pasaba frente a la casa de ellos, que quedó captado por una cámara de seguridad en la zona.

En video se vio cómo inicialmente el hombre iba pasando frente a la vivienda a lo que los perros comenzaron a ladrarle, allí, este hombre intentó pegarles pese que se encontraban detrás de una reja y en el interior de la vivienda, a lo que mujer llegó rápidamente a detenerlo.

Ahí se ve cómo se da un cruce de palabras entre este hombre, la mujer y su pareja. En donde poco a poco se fue alejando del sitio y siguió hacía su destino, o eso parecía hasta lo que sucedió escasos minutos después de la discusión.

Hombre intentó atropellar a una mujer por defender a sus perros // Foto: X @CNotiWeb

Luego la mujer se encontraba fuera de la casa, al lado de su moto, al parecer, esperando que saliera su pareja y ahí apareció un vehículo plateado que, sin pensarlo, se lanzó en contra de ella y por poco la atropella, pero sí causó fuertes daños materiales en la motocicleta de esta pareja.



Esta mujer y su pareja salieron detrás del carro tratando de detenerlo, asegurando que conducía el mismo hombre que minutos había tenido un altercado con ellos. “Maldito, gran hiju*. Imbecil”, se le escucha decir mientras corre detrás de la mujer en medio de esta tensa situación.

“La farola, la silla”, comienza a decir ella sobre los daños materiales que dejó este incidente que, por supuesto, causó una fuerte indignación en la comunidad por la actitud que tuvo esta persona y por este hecho de intolerancia que, por poco, termina una grave tragedia.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre esta situación y muchas personas piden que se individualice a esta persona por un intento de homicidio al haber querido arrollarla frente a su casa.

#BOGOTÁ: SALVAJE INTENTÓ AGREDIR UN PERRITO Y COMO LE RECLAMARON, LUEGO INTENTÓ ATROPELLAR A SU DUEÑA



Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre intentó agredir a un perrito que estaba dentro de su casa, solo por haberle ladrado.



Cuando una joven salió a… pic.twitter.com/aV73tdK3E9 — Colombia Noticias (@CNotiWeb) March 25, 2026