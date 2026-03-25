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En video quedó hombre que intentó atropellar a una mujer por defender a sus perros

El hecho ocurrió en el barrio Villa Alsacia en el occidente de Bogotá. Por fortuna, ninguna persona terminó ilesa por esta situación.

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