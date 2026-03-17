Este es el día más peligroso para usar TransMilenio: advierten más casos de robo

La inseguridad en el sistema de transporte masivo de Bogotá sigue siendo una de las principales preocupaciones para quienes se movilizan a diario. En medio de largas filas, apretujones y largos trayectos, ahora se suma un dato que inquieta: no todos los días de la semana son igual de seguros para usar TransMilenio. Las cifras recientes evidencian que hay momentos específicos en los que los robos aumentan de forma considerable, lo que impacta en la percepción de seguridad de los usuarios.

Los reportes oficiales muestran que los hurtos no son hechos aislados, sino una problemática constante que se repite en buses, estaciones y portales. Para muchos ciudadanos, el riesgo se ha vuelto parte del día a día, especialmente en horas pico. Esta situación ha llevado a que desde el Concejo de Bogotá se ponga la lupa y se advierta sobre patrones que podrían ayudar a entender cuándo es más probable ser víctima de robo dentro del sistema.

momento de tensión se vivió en un TransMilenio // Foto: TikTok @cristianc2741

Este es el día más peligroso para usar TransMilenio: ¿ladrones salen a robar ese día?

De acuerdo con cifras basadas en información de la Secretaría de Seguridad, los viernes encabezan la lista como el día con más robos en TransMilenio. En promedio, se registran 42 casos diarios, lo que equivale a un hurto cada 26 minutos durante la operación del sistema.



Este dato no solo refleja la frecuencia del delito, sino también la presión que enfrentan los usuarios al finalizar la semana laboral, cuando la demanda del servicio aumenta y los controles parecen no ser suficientes para contener la delincuencia.



Viernes y miércoles, los días con más robos en TransMilenio

El análisis semanal permite identificar que el fenómeno no se limita a un solo día. Los miércoles ocupan el segundo lugar con cerca de 39 robos diarios, seguidos por martes y jueves, que también presentan cifras altas y constantes.

El comportamiento de los hurtos durante la semana evidencia diferencias claras:



Viernes: 42 robos diarios (2,28 por hora)

Miércoles: 39 robos diarios

Martes: 38 robos diarios

Jueves: 38 robos diarios

Lunes: 31 robos diarios

Sábado: 29 robos diarios

Domingo: 15 robos diarios

En contraste, los domingos son los días con menor incidencia, lo que coincide con una menor cantidad de usuarios y menos presión sobre el sistema.



Disminuye la presencia policial en TransMilenio

Mientras los robos mantienen cifras elevadas, otro elemento agrava el panorama: la reducción del pie de fuerza. Según datos de la Policía Nacional de Colombia, el número de uniformados asignados al sistema pasó de 882 a inicios de 2025 a solo 283 al cierre del año.

Esta caída, cercana al 70 %, ha sido cuestionada por sectores políticos. La concejal Diana Diago pidió a la administración de Carlos Fernando Galán tomar medidas urgentes para reforzar la seguridad. Entre las propuestas están aumentar la presencia policial, mejorar los controles y fortalecer el monitoreo con tecnología en estaciones y buses.

