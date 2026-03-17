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Este es el día más peligroso para usar TransMilenio: advierten más casos de robo

Los reportes oficiales muestran que los hurtos no son hechos aislados, sino una problemática constante que se repite en buses, estaciones y portales de TransMilenio.

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