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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Explosión de tanque de alcohol en Kennedy generó incendio: hay tres lesionados

Explosión de tanque de alcohol en Kennedy generó incendio: hay tres lesionados

Bomberos de Bogotá atienden la emergencia en la que resultaron lesionadas tres personas que están siendo atendidas por personas de la Secretaría de Salud.

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