Explosión de tanque de alcohol en Kennedy generó incendio: hay tres lesionados

Momentos de angustia se viven a esta hora en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, luego de que se registrara una explosión en un tanque pequeño de alcohol que desató un incendio, exactamente en la carrera 68I con calle 37 Sur, en el barrio Floralia.

La emergencia es atendida en estos momentos por unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación de Kennedy, con el apoyo de los Equipos Especializados de Materiales Peligrosos y del grupo de Aeronaves No Tripuladas, quienes trabajan de manera coordinada para controlar las llamas y evitar que la situación escale hacia otros inmuebles, teniendo en cuenta que la explosión fue en una fábrica.

Se reporta el control total de la emergencia en una fábrica del sector de Kennedy. Hacemos monitoreo de sustancias que puedan generar afectación y retiro de los vidrios que se rompieron. Las personas lesionadas fueron remitidas a centros asistenciales por parte de @SectorSalud pic.twitter.com/RgoLJce1zT — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) April 7, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, tres personas resultaron lesionadas y en estos momentos están siendo atendidas por personal de la Secretaría de Salud en el lugar de los hechos, sin que hasta el momento se conozca la gravedad de sus lesiones.

#Atención A esta hora, Bomberos de Bogotá controlan el incendio de un tanque pequeño de alcohol en la carrera 68I con calle 37 Sur, luego de una aparente explosión en el mismo. Se reportan tres personas lesionadas que ya están siendo valoradas por la Secretaría de Salud. El área… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 7, 2026

Tras la intervención de los organismos de emergencia, el área fue asegurada para prevenir nuevos riesgos, mientras avanzan las labores de verificación y control total del incidente.



"Se reporta el control total de la emergencia en una fábrica del sector de Kennedy. Hacemos monitoreo de sustancias que puedan generar afectación y retiro de los vidrios que se rompieron", añadió el cuerpo de Bomberos.