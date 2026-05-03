Fue capturado un ciudadano extranjero que atracaba con pistola en Engativá

Un hombre de nacionalidad extranjera, de 32 años, fue capturado tras una persecución en el Puente de Guadua, localidad de Engativá. La acción policial se desencadenó luego de que este presunto delincuente robara y amenazara a una persona minutos antes de su detención.

Gracias al llamado de la ciudadanía y a la alerta de la comunidad, los uniformados que se encontraban en labores de patrullaje reaccionaron de manera inmediata.

Esta respuesta coordinada de la patrulla de vigilancia permitió a las autoridades ubicar, perseguir y capturar al sospechoso de manera efectiva.

Durante el procedimiento de captura, al implicado le hallaron el arma de fuego que utilizaba para cometer los hechos delictivos, así como el dispositivo móvil que había hurtado a la víctima poco antes.



Tanto el capturado como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), que comparan el periodo entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 con el mismo lapso de 2025, se registran reducciones importantes en homicidios, hurtos, extorsión y otros delitos que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos.

