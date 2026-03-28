Fue capturado un hombre por tentativa de feminicidio en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá

En el marco de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, logró la captura de un hombre por el delito de tentativa de feminicidio agravado en la localidad de Ciudad Bolívar.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo de 2026, cuando el agresor habría atacado a su expareja sentimental en un establecimiento comercial, frente a su hijo menor de edad, causándole graves heridas con arma cortopunzante.

Según información de las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer y su hijo eran víctimas de violencia intrafamiliar por parte del presunto agresor, quien continuó intimidándola a ella y a su entorno familiar.



“De acuerdo con las investigaciones, la mujer ya venía siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte del presunto agresor, quien continuaba intimidándola a ella y a su entorno familiar. El capturado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló la mayor Keidy Carreño Moreno, coordinadora de la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El capturado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación. Cabe destacar que el agresor presenta anotaciones por los delitos de daño en bien ajeno, hurto, lesiones personales, extorsión e inasistencia alimentaria. Un juez de la República le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

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Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia de género e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad de las mujeres.