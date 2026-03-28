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Fue capturado un hombre por tentativa de feminicidio en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá

La víctima en este momento se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos tras el ataque por parte del hombre el pasado 17 de marzo.

Fue capturado un hombre por tentativa de feminicidio en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá
Fue capturado un hombre por tentativa de feminicidio en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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