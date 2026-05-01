Fue hallado muerto conductor de plataforma en el parque Islandia en el sur de Bogotá

Darío Forero, conductor de plataforma de transporte, fue encontrado muerto en inmediaciones del parque Islandia en la localidad de Bosa. De acuerdo con el reporte de la Policía de Bogotá, el hombre fue encontrado muerto en la madrugada de este 30 de abril sin signos de violencia en su cuerpo.

A través de redes sociales, la familia difundió un cartel con su información y solicitando información urgente porque se encontraba desaparecido desde el 29 de abril. Según esto, Forero fue visto por última vez a las 4:30 de la tarde del pasado miércoles, 29 de abril, cerca de la estación de Transmilenio Las Nieves; vestía chaqueta negra y manejaba un carro de marca Nissan March de color gris. El cartel estaba acompañado con un número de contacto para recibir información de su paradero.

En la tarde de este 1 de mayo, la senadora Angélica Lozano informó sobre el hallazgo del cuerpo del hombre y lamentó su muerte. De acuerdo con la Policía, solo fue encontrado el cuerpo; del carro en el que transitaba no se conoce información, hasta el momento.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos que terminaron con la muerte de Darío Forero.