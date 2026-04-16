Angustia por menor desaparecida en Bosa: niña de 12 años salió por un medicamento y no regresó

Emily Alejandra Mendoza Calderón, una menor de 12 años, completa varios días desaparecida luego de salir de su casa en la localidad de Bosa, en el barrio Santafé, el pasado 14 de abril hacia las 12:20 del mediodía.

Según su familia, la niña salió a comprar un medicamento porque tenía gripe y estaba disfónica, pero nunca regresó. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

Su hermana mayor relató que han sido los propios familiares quienes han adelantado la búsqueda, revisando cámaras de seguridad en la zona. En uno de los registros, se observa a Emily ingresando a una droguería, y en otros videos aparece caminando por sectores residenciales e incluso cerca de un parque, horas después de haber salido de su vivienda.

“Vemos cuando entra a la droguería, toma el medicamento. Luego aparece en otros videos, incluso pasando junto a una mujer, pero no sabemos si iba con ella o si fue coincidencia”, explicó.



Video de la última vez que fue vista la menor

La familia también indicó que, hasta el momento, no han recibido información concreta sobre su ubicación. A pesar de haber interpuesto el reporte ante las autoridades, aseguran que no hay avances claros en la búsqueda.

Actualmente, los allegados de la menor permanecen en el sector de Bosa Porvenir, cerca de la Universidad Distrital, revisando más grabaciones de cámaras de seguridad con la esperanza de encontrar nuevas pistas. Mientras pasan las horas, la incertidumbre crece y la familia insiste en que cualquier información que permita ubicar a Emily es clave para dar con su paradero.