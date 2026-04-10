Habla hija de conductor desaparecido tras llevar un trasteo a Soacha: "Permanece apagado"

Hay preocupación en una familia bogotana por la desaparición de un adulto mayor que, desde el pasado miércoles, salió a cumplir un servicio de transporte y no regresó.

El hombre, de 70 años, trabaja de manera independiente realizando acarreos en un furgón, oficio que ha desempeñado durante varios años con clientes que, según sus allegados, suelen ser recomendados.

De acuerdo con el relato entregado al Ojo de la noche por su hija, el conductor recibió una solicitud para realizar un trasteo con destino al municipio de Soacha. Sin embargo, desde ese momento se perdió todo rastro tanto de él como del vehículo en el que se movilizaba.

“Él hace acarreos a personas recomendadas, pero en este momento no sabemos a quién, con qué personas estaba trabajando ese día”, explicó la familiar, evidenciando la incertidumbre que rodea el caso.



La última comunicación que tuvieron con el conductor fue precisamente antes de iniciar el servicio. Desde entonces, los intentos por contactarlo han sido infructuosos. “Desde ahí permanece apagado. Le hemos enviado mensajes y no contesta. A esta hora no responde ni él ni aparece el vehículo. Están desaparecidos los dos”, afirmó la hija, visiblemente angustiada.

La familia ha insistido en que, más allá del valor material del furgón, su prioridad es encontrar al conductor sano y salvo. “A nosotros no nos importa el carro, nos importa más la vida de mi papá. El que tenga información, por favor que nos ayude a encontrarlo”, agregó.

Mientras tanto, las autoridades ya iniciaron las labores de búsqueda. Entre las acciones adelantadas se encuentra la revisión de cámaras de seguridad en los corredores viales que conectan Bogotá con Soacha, con el objetivo de reconstruir la ruta que siguió el vehículo y establecer en qué punto pudo haber ocurrido algún hecho irregular.

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La familia del conductor continúa difundiendo el caso y pidiendo colaboración ciudadana para obtener cualquier pista que permita dar con su paradero. Entre tanto, crece la preocupación con el paso de las horas, debido a que no hay señales ni del hombre ni del vehículo desde el día de su desaparición.