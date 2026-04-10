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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Habla hija de conductor desaparecido tras llevar un trasteo a Soacha: "Permanece apagado"

Habla hija de conductor desaparecido tras llevar un trasteo a Soacha: "Permanece apagado"

Familia busca a adulto mayor desaparecido tras aceptar un servicio hacia Soacha; autoridades revisan cámaras mientras crece la angustia por su paradero.

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