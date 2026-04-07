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Grave accidente entre dos buses de TransMilenio en el noroccidente de Bogotá

Al parecer, uno de los articulados impactó al otro por la parte trasera. Aún se desconoce el número de personas heridas.

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