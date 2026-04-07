Grave accidente entre dos buses de TransMilenio en el noroccidente de Bogotá

Un grave accidente se registró hace unos momentos entre dos buses rojos de TransMilenio a la altura de la estación 21 Ángeles de la troncal Suba, noroccidente de Bogotá. Al parecer, uno de los articulados impactó al otro por la parte trasera. Aún se desconoce el número de personas heridas.

"Debido a novedad en la calzada exclusiva, se presenta afectación de un carril mixto en la Av. Suba con carrera 101, sentido Oriente - Occidente", puntualizó la entidad a través de un trino en X, y añadió que las rutas alternas son:



Transversal 88

Carrera 91