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Hieren a guardia en atraco en Bogotá: dos hombres le dispararon y huyeron con una maleta

Dos delincuentes ingresaron a este lugar y mediante el uso de armas de armas de fuego intimidaron a dos funcionarios de una empresa de valores y se llevaron una maleta.

Hieren a guardia en atraco en Bogotá
Hieren a guardia en atraco en Bogotá //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

La inseguridad no da tregua en Bogotá. Este 14 de abril, se registró un violento atraco en el interior de un establecimiento comercial en la localidad de Teusaquillo, cuando guardia de un carro de valores llegaron a abastecer un cajero en esta zona.

El hecho se dio en horas de la tarde, puntualmente en el barrio Palermo. Dos delincuentes ingresaron a este lugar y mediante el uso de armas de armas de fuego intimidaron a dos funcionarios de una empresa de valores y se llevan una maleta.

En el interior del establecimiento se produjo un intercambio de disparos que, lamentablemente, dejaron como resultado a uno de los guardias de seguridad lesionado con un objeto contundente a la altura de la cabeza.

"En horas de la tarde, en el barrio Palermo, localidad de Teusaquillo, se presenta un hecho de hurto. Los hechos acontecen en un establecimiento de comercio donde dos delincuentes ingresan y mediante la modalidad atraco intimidan a dos guardas pertenecientes a una empresa de valores, hurtándose una maleta. Uno de ellos resulta lesionado en la cabeza con un elemento contundente", indicó el teniente coronel Andrés Melenje, comandante Estación de Policía Teusaquillo.

Ante esta situación, la Policía Nacional se encuentra adelantando todas las labores investigativas y recolectando cámaras de seguridad con el fin de lograr individualizar y capturar a los responsables de este hecho. Al igual que pidieron a la comunidad a denunciar cualquier información que pueda ayudar para dar con el paradero de estos dos hombres.

En desarrollo.

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