Hombre recibe monedas por mover torniquete y facilitar colados en TransMilenio

Un video viral muestra a una persona manipulando un torniquete y pidiendo monedas a cambio de permitir el ingreso sin validación del pasaje de TransMilenio. En la grabación, al menos diez personas habrían ingresado al sistema por ese mecanismo en menos de dos minutos.

TransMilenio rechazó esta práctica y advirtió que pone en riesgo a los usuarios, porque no existe validación oficial del ingreso en el sistema bajo ese método. La entidad indicó que quienes entren de forma irregular serán retirados y podrán recibir medidas correctivas durante los operativos de control y verificación.

La empresa señaló que, cuando se detectan estas situaciones, la Policía y los equipos de seguridad son alertados para intervenir y aplicar las medidas correspondientes. También insistió en que estas acciones afectan la sostenibilidad del servicio, favorecen redes informales y exponen a los usuarios a sanciones.

TransMilenio pidió a la ciudadanía no participar ni apoyar actividades irregulares dentro del sistema. La entidad reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la prestación de un servicio seguro para los millones de usuarios que utilizan el sistema a diario.



La elusión del pago en TransMilenio se presenta de varias formas, como saltar torniquetes, entrar por puertas de emergencia o aprovechar fallas en los accesos, pero esta nueva modalidad introduce un componente adicional: el cobro por facilitar el ingreso irregular. El video difundido en redes puso el caso en evidencia y reactivó el debate sobre los controles en estaciones y portales.