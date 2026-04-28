Mujer alerta por nueva modalidad de robo en TransMilenio: "Pepas naranjas"

Una joven denunció en redes sociales un intento de hurto mediante una presunta modalidad de distracción y uso de sustancias en el sistema de TransMilenio, en Bogotá.

El caso ocurrió el pasado domingo 26 de abril hacia las 4:00 de la tarde en la estación Ricaurte, en medio de alta afluencia de usuarios. La víctima, identificada como Anna, aseguró que decidió hacer pública su experiencia “con el fin de alertar a los ciudadanos” ante este tipo de hechos.

Según relató, todo comenzó cuando se encontraba sola esperando un bus con destino a San Mateo. “Una mujer de aproximadamente 40 años se me acercó demasiado y me tocó el brazo con la excusa de hacerme una pregunta”, explicó. De manera simultánea, otros dos jóvenes —un hombre y una mujer— permanecían cerca sin apartarse, lo que, según la denunciante, hacía parte de una acción coordinada.

Bus de TransMilenio Foto: AFP

La situación se tornó más tensa cuando llegó el articulado. “Cuando llegó el bus, los tres me rodearon completamente por ambos lados e intentaron hacerme subir. En ese momento se hicieron señales entre ellos”, relató Anna, quien decidió no abordar el vehículo por temor.



Minutos después, aseguró haber sentido efectos físicos extraños: “Sentí un olor en mi brazo, como a perfume o alcohol, y empecé a marearme muy fuerte”, dijo.

La joven agregó que el contacto físico se produjo sin su consentimiento y que, tras notar los síntomas, reaccionó de inmediato. “Mi reacción fue salir corriendo a buscar ayuda y pedirle a unas personas que no me dejaran sola porque sentía que me habían drogado”, afirmó.

En su testimonio también hizo énfasis en un detalle que podría ser clave: "Yo les dije a las personas que me ayudaron que fue aquí, en esta parte de la chaqueta (en la parte del hombro), y a penas ellos vieron, me dijeron 'tienes unas pepas naranjas'. Ahí yo dije 'ah no, me drogaron'".

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Finalmente, Anna agradeció el apoyo recibido por otros ciudadanos y el personal del sistema. “Gracias a esas personas y al personal de TransMilenio pude recibir ayuda y contactar a mi familia”, señaló.

En su mensaje, insistió en la importancia de estar alerta: “Si alguien se te acerca demasiado y te toca, aléjate. Si varias personas te rodean, no te subas al bus. Confía en tu instinto y pide ayuda de inmediato”.

La denuncia ha generado preocupación en redes sociales por la posible aparición de nuevas modalidades de hurto en el transporte público de la capital.