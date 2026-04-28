Mujer alerta por nueva modalidad de robo en TransMilenio: "Pepas naranjas"

Una joven denunció en redes sociales un intento de hurto mediante una presunta modalidad de distracción y uso de sustancias en el sistema de TransMilenio, en Bogotá.
El caso ocurrió el pasado domingo 26 de abril hacia las 4:00 de la tarde en la estación Ricaurte, en medio de alta afluencia de usuarios. La víctima, identificada como Anna, aseguró que decidió hacer pública su experiencia “con el fin de alertar a los ciudadanos” ante este tipo de hechos.
Según relató, todo comenzó cuando se encontraba sola esperando un bus con destino a San Mateo. “Una mujer de aproximadamente 40 años se me acercó demasiado y me tocó el brazo con la excusa de hacerme una pregunta”, explicó. De manera simultánea, otros dos jóvenes —un hombre y una mujer— permanecían cerca sin apartarse, lo que, según la denunciante, hacía parte de una acción coordinada.
La situación se tornó más tensa cuando llegó el articulado. “Cuando llegó el bus, los tres me rodearon completamente por ambos lados e intentaron hacerme subir. En ese momento se hicieron señales entre ellos”, relató Anna, quien decidió no abordar el vehículo por temor.
Minutos después, aseguró haber sentido efectos físicos extraños: “Sentí un olor en mi brazo, como a perfume o alcohol, y empecé a marearme muy fuerte”, dijo.
La joven agregó que el contacto físico se produjo sin su consentimiento y que, tras notar los síntomas, reaccionó de inmediato. “Mi reacción fue salir corriendo a buscar ayuda y pedirle a unas personas que no me dejaran sola porque sentía que me habían drogado”, afirmó.
En su testimonio también hizo énfasis en un detalle que podría ser clave: "Yo les dije a las personas que me ayudaron que fue aquí, en esta parte de la chaqueta (en la parte del hombro), y a penas ellos vieron, me dijeron 'tienes unas pepas naranjas'. Ahí yo dije 'ah no, me drogaron'".
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Finalmente, Anna agradeció el apoyo recibido por otros ciudadanos y el personal del sistema. “Gracias a esas personas y al personal de TransMilenio pude recibir ayuda y contactar a mi familia”, señaló.
En su mensaje, insistió en la importancia de estar alerta: “Si alguien se te acerca demasiado y te toca, aléjate. Si varias personas te rodean, no te subas al bus. Confía en tu instinto y pide ayuda de inmediato”.
La denuncia ha generado preocupación en redes sociales por la posible aparición de nuevas modalidades de hurto en el transporte público de la capital.