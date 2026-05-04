Informe de Medicina Legal triplica alertas de femicidio contra mujeres en Bogotá

En el primer trimestre de 2026, Medicina Legal realizó 895 valoraciones de riesgo de violencia mortal contra mujeres en Bogotá, casi el triple de las 306 registradas en el mismo periodo de 2025, según la Secretaría de la Mujer.

El 43 % de los casos, 390 en total, fueron clasificados con riesgo extremo. Otros 150 resultaron graves, 201 moderados y 154 variables. Cuatro de cada diez valoraciones se concentran en Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba.

En ese mismo periodo, la ciudad registró 17 asesinatos con víctimas mujeres, una reducción del 45 % frente a los 31 reportados en el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, los feminicidios tipificados no bajaron. Se mantuvieron en cinco casos, igual que en 2025. Tres ocurrieron en Bosa, con víctimas de 17, 20 y 27 años. Los otros dos se registraron en Ciudad Bolívar, con una mujer de 34 años, y en Usaquén, con una de 22, indicó un informe de la Secretaría de la Mujer.



En Bogotá, las estadísticas sobre asesinatos de mujeres y feminicidios durante el primer trimestre de 2026 muestran una disminución en el total de homicidios, pero una estabilidad en los casos tipificados como feminicidio y un aumento en las valoraciones de riesgo.



Panorama general de asesinatos de mujeres

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, se registraron 17 asesinatos con víctimas mujeres en la ciudad. Esta cifra representa una reducción del 45 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se presentaron 31 casos. La distribución mensual de 2026 fue la siguiente:



Enero: 4 casos (frente a 6 en 2025).

Febrero: 5 casos (frente a 11 en 2025).

Marzo: 8 casos (frente a 14 en 2025).

Feminicidios tipificados

A pesar de la baja en los asesinatos generales, el número de feminicidios se mantuvo igual al año anterior, con cinco casos reportados en ambos periodos (primer trimestre de 2025 y 2026). Los casos de 2026 se localizaron y caracterizaron de la siguiente manera:

