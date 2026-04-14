¿Ingreso Mínimo Garantizado cambiará en Bogotá? Galán tomó drástica decisión

La transformación del Sisbén ya ha generado impacto en los subsidios en Bogotá y ha provocado incertidumbre entre miles de familias. Y es que, tras los cambios en la clasificación de los hogares, muchos se han preguntado qué pasará con ayudas como el Ingreso Mínimo Garantizado. Frente a ese panorama, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aclaró lo que ocurrirá con estos subsidios.

Resulta que el proceso de actualización del Sisbén, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, ya empezó a reflejar sus efectos. De hecho, solo en Bogotá, más de 1,6 millones de hogares han sido revisados, lo que ha significado cambios en la clasificación de cerca del 29,78 % de ciudadanos.

Esto golpea directamente a quienes reciben subsidios, pues el Sisbén es la base para definir quiénes acceden a estas ayudas como transferencias monetarias o programas sociales. En medio de ese ajuste, existe preocupación sobre lo que ocurrirá entre los grupos que sean priorizados.



Galán tomó decisión sobre subsidio para abuelos

Subsidio adultos mayores. Foto: Blu Radio - ImageFX

Ante el panorama relacionado con los subsidios, la administración de Galán dio a conocer que tomará una medida clave: los adultos mayores que hoy reciben el Ingreso Mínimo Garantizado no serán excluidos, sin importar si la clasificación del Sisbén cambia.



La decisión incluye a más de 88.000 personas mayores que seguirán recibiendo el apoyo económico mensual. Ante esto, el mandatario señaló que no habrá recortes para esta población y que se brindará estabilidad a los beneficiarios.

El anuncio también ha reflejado un crecimiento en el programa. Cuando inició la actual administración, el subsidio cubría alrededor de 38.000 adultos mayores; hoy supera los 88.000, lo que representa una ampliación en cobertura.



Subsidios en Bogotá: así funcionará desde ahora

El Ingreso Mínimo Garantizado se mantiene como una de las principales herramientas del Distrito para luchar contra la pobreza en la capital. Actualmente, beneficia a cerca de 1,7 millones de personas en la ciudad.

Además del apoyo económico, el programa ha incorporado otros beneficios con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos:



Acceso a pasajes gratis en TransMilenio

Apoyo para facilitar la búsqueda de empleo

Incentivos para la inclusión social y productiva

La administración insiste en que el objetivo no es generar dependencia, sino brindar herramientas para que las personas puedan salir de la vulnerabilidad.

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Con estos cambios, Bogotá tendrá una nueva etapa en la entrega de subsidios a la ciudadanía. Mientras el Sisbén avanza en su actualización, el Distrito busca mantener la protección a los sectores más sensibles, en especial a los adultos mayores.