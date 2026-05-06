Intento de atraco en Los Mártires terminó en tiroteo: hay dos capturados y un policía herido

Un intento de robo a un establecimiento comercial en el barrio Samper Mendoza, localidad de Los Mártires, terminó en un intercambio de disparos entre delincuentes y la Policía, dejando como saldo un uniformado lesionado y dos hombres capturados.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron cuando dos criminales, de 28 y 29 años, ingresaron de manera violenta a un supermercado de mediana superficie utilizando un arma de fuego con la intención de atracarlo. La rápida reacción de las patrullas de vigilancia permitió frustrar el delito.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida, lo que desató una persecución que derivó en un cruce de disparos. En medio del procedimiento, uno de los uniformados resultó herido.

El operativo dejó como resultado la captura de los dos delincuentes, la incautación de un arma traumática modificada calibre 9 milímetros y la inmovilización de la motocicleta en la que se movilizaban. De acuerdo con las autoridades, el vehículo fue posteriormente incinerado por la comunidad.



Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, entre otros que puedan derivarse de la investigación.