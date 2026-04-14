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Inundaciones por lluvias en Bogotá HOY: conozca los puntos afectados en la ciudad

Fuertes lluvias en Bogotá en la tarde de este martes, que han causado problemas de movilidad en diferentes puntos de la ciudad.

Inundaciones por lluvia en Bogotá HOY
Inundaciones por lluvia en Bogotá HOY //
Foto: X @BogotaTransito
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Regresaron las fuertes lluvias en Bogotá este martes, 14 de abril. De acuerdo con el reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), comenzaron sobre las 1:22 de la tarde en zonas como en Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

Que, si bien por unas horas se detuvieron, regresaron sobre las 4:30 de la tarde en San Cristobal, Rafael Uribe y Usme hasta extenderse por el norte de la ciudad entre las 5:00 y 6:00 de la tarde, causando graves afectaciones en la movilidad de la ciudad por la intensidad de estas.

De hecho, uno de los puntos más afectados por las lluvias ha sido la Autopista Norte. Agentes de tránsito apoyan a esta hora la evacuación de rutas escolares afectadas por las inundaciones en la autopista Norte donde se desbordó el canal de la calle 209 tras las lluvias. Las autoridades piden tomar la carrera Séptima como ruta alterna para ingresar a Bogotá.

Otros puntos también registran leves inundaciones, por lo que las autoridades piden a los ciudadanos a movilizarse con prudencia para evitar accidentes o tomar rutas alternas a la hora de ir hacia sus destinos.

Por otro lado, el Idiger alertó que las lluvias podrías continuar este miércoles, 15 de abril, principalmente en horas de la tarde en las localidades de Suba, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos y Usaquén.

“Durante la madrugada, se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la ciudad. La temperatura mínima estimada 11 °C Para la mañana, se espera cielo mayormente nublada con condiciones secas. No se descarta la probabilidad de lloviznas esporádicas en el sur de la ciudad”, indicó.

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