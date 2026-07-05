Jóvenes en Bogotá podrán acceder a becas del 100 %: inscripciones cierran el 7 de julio

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) abrió una nueva convocatoria de becas del 100 % para que jóvenes de Bogotá puedan acceder a programas técnicos laborales por competencias en distintas áreas de formación.

La iniciativa está dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años y busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación y fortalecer la empleabilidad. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 7 de julio.

Los beneficiarios podrán estudiar en instituciones como la Universidad de La Sabana, Kuepa, Tecnisistemas y FEE Estudio Empresarial. La oferta incluye programas en áreas como auxiliar en enfermería, cocina, administración, mercadeo, atención integral a la primera infancia y tecnología, entre otras.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, invitó a los jóvenes a postularse y destacó el alcance de la convocatoria. “Esta beca no solo cubre el 100 % de la matrícula, también incluye apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación para facilitar su ingreso al mundo laboral”, afirmó.



¿Cómo puede inscribirse?

Los interesados deberán registrarse en la plataforma SICORE de Atenea, crear un usuario, completar la hoja de vida y seleccionar la convocatoria “Jóvenes a la E – EFT 4”, en la que podrán elegir hasta tres programas de formación de su interés.

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Link de inscripción https://sicore.agenciaatenea.gov.co/#/login

La convocatoria está dirigida a bachilleres residentes en Bogotá que cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia Atenea.

