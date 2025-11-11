En vivo
Llega al Movistar Arena la magia de la 4ª edición de Una Novena por Bogotá

Llega al Movistar Arena la magia de la 4ª edición de Una Novena por Bogotá

El próximo 16 de diciembre será la fecha para celebrar este evento organizado por el Banco de Alimentos de Bogotá, que busca ayudar a los más necesitados.

Foto: Movistar Arena.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

