Llega al Movistar Arena la magia de la 4ª edición de Una Novena por Bogotá

El sello de la solidaridad en época navideña vuelve a Bogotá. Un evento que será presidido por el cardenal Luis José rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá.
Ni los artistas, ni los equipos de producción, ni el personal logístico reciben remuneración alguna; cada nota musical y aporte nacen del corazón de empresas, aliados y ciudadanos comprometidos. Gracias a ello, el 100 % de lo recaudado se destina directamente a quienes más lo necesitan.
La música será un elemento imperdible en este evento, pues la Orquesta Filarmónica de Bogotá, los 50 de Joselitos y V de Vinilo harán parte de esta fecha que une la generosidad colombiana con la música.
"Una Novena por Bogotá es un evento único y muy especial, que nos recuerda que la verdadera Navidad está en compartir, unirnos y dar esperanza”, asegura el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.
El IDRD y el Movistar Arena abren las puertas para realizar una vez más este grandioso evento y con apoyo de las tiendas de uno que permiten duplicar los aportes recibidos.
Esta gran novena aporta a la campaña NaviDAR, una acción que busca entregar este año 100,000 mercados a los hogares colombianos que más lo necesitan para lograr celebrar la Navidad cómo se debe.
A partir del miércoles 12 de noviembre, los asistentes podrán donar 3 kg de gramos y obtener una entrada en www.tubolets.com o en puntos de tiendas D1 que se encuentran ubicadas en diferentes lugares de la ciudad:
Se espera que este año también se agote el lago de lutería, como fue el caso del año pasado, en donde se obtuvo una asistencia de más de 11,000 personas y una recolección de 86,000 kg de alimentos, esto gracias a todas las empresas y ciudadanos que participaron de esta acción solidaria.