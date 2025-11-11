Llega al Movistar Arena la magia de la 4ª edición de Una Novena por Bogotá

El sello de la solidaridad en época navideña vuelve a Bogotá. Un evento que será presidido por el cardenal Luis José rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá.

Ni los artistas, ni los equipos de producción, ni el personal logístico reciben remuneración alguna; cada nota musical y aporte nacen del corazón de empresas, aliados y ciudadanos comprometidos. Gracias a ello, el 100 % de lo recaudado se destina directamente a quienes más lo necesitan.

La música será un elemento imperdible en este evento, pues la Orquesta Filarmónica de Bogotá, los 50 de Joselitos y V de Vinilo harán parte de esta fecha que une la generosidad colombiana con la música.

"Una Novena por Bogotá es un evento único y muy especial, que nos recuerda que la verdadera Navidad está en compartir, unirnos y dar esperanza”, asegura el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.



El IDRD y el Movistar Arena abren las puertas para realizar una vez más este grandioso evento y con apoyo de las tiendas de uno que permiten duplicar los aportes recibidos.

Esta gran novena aporta a la campaña NaviDAR, una acción que busca entregar este año 100,000 mercados a los hogares colombianos que más lo necesitan para lograr celebrar la Navidad cómo se debe.

Una Novena por Bogotá

¿Cómo puede donar a esta gran causa?

A partir del miércoles 12 de noviembre, los asistentes podrán donar 3 kg de gramos y obtener una entrada en www.tubolets.com o en puntos de tiendas D1 que se encuentran ubicadas en diferentes lugares de la ciudad:



San Cipriano

Cantón Norte

Unicentro de Occidente

Tienda Aloha Multidrive

Puente Largo

Alcázares

Perdomo

Madelena

Plaza de las Américas

Tibana Cra. 38

CC. Plaza Imperial

Chicó 93

Andino

Los Cedros

Politécnico - Parqueadero CC Av. Chile

Se espera que este año también se agote el lago de lutería, como fue el caso del año pasado, en donde se obtuvo una asistencia de más de 11,000 personas y una recolección de 86,000 kg de alimentos, esto gracias a todas las empresas y ciudadanos que participaron de esta acción solidaria.