Manifestación HOY en el sur de Bogotá: TransMilenio hace desvíos de más de 10 rutas

En la tarde de este domingo, una manifestación ajena a la operación de TransMilenio está generando afectaciones en el servicio en el sur de Bogotá.

La situación se registra en la calle 48P sur con carrera 5F, según el reporte de la entidad. Debido a la presencia de la manifestación en este punto, varias rutas del SITP y alimentadoras activaron desvíos para evitar la zona y continuar con la prestación del servicio.

Entre las rutas que presentan modificaciones se encuentran: BH907, 661, T2, 13-2, FH733, FH408, 39, C101, SE14, 806, 577 y 60.

También se reportan desvíos en las rutas HA706, HA702, KH322 y HL613, además de la ruta alimentadora 4-3 Molinos.



TransMilenio informó la novedad a las 5:17 p. m., por lo que se recomienda a los usuarios que se movilizan por este sector tener en cuenta los cambios en los recorridos mientras se mantiene la afectación.

Hasta el momento, la información suministrada señala que la manifestación es ajena a la operación del sistema, pero está generando modificaciones temporales en el tránsito de los buses por el sector.

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