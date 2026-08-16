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Manifestación HOY en el sur de Bogotá: TransMilenio hace desvíos de más de 10 rutas

Sobre las 5:20 p. m. TransMilenio informó de la afectación al servicio, por lo que activó desvíos a varias rutas del SITP en el sur de la ciudad.

manifestaciones en bogotá.jpg
Manifestaciones en Bogotá.
Foto: imagen de archivo, tomada de redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

En la tarde de este domingo, una manifestación ajena a la operación de TransMilenio está generando afectaciones en el servicio en el sur de Bogotá.

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La situación se registra en la calle 48P sur con carrera 5F, según el reporte de la entidad. Debido a la presencia de la manifestación en este punto, varias rutas del SITP y alimentadoras activaron desvíos para evitar la zona y continuar con la prestación del servicio.

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Entre las rutas que presentan modificaciones se encuentran: BH907, 661, T2, 13-2, FH733, FH408, 39, C101, SE14, 806, 577 y 60.

También se reportan desvíos en las rutas HA706, HA702, KH322 y HL613, además de la ruta alimentadora 4-3 Molinos.

TransMilenio informó la novedad a las 5:17 p. m., por lo que se recomienda a los usuarios que se movilizan por este sector tener en cuenta los cambios en los recorridos mientras se mantiene la afectación.

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Hasta el momento, la información suministrada señala que la manifestación es ajena a la operación del sistema, pero está generando modificaciones temporales en el tránsito de los buses por el sector.

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