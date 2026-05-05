Manifestaciones HOY, 5 de mayo, colapsaron Bogotá: a usuarios les tocó caminar

Bogotá vuelve a sufrir por la movilidad. A las afectaciones generadas por las obras del metro, que siguen provocando trancones y molestias entre los ciudadanos que se mueven por la ciudad, ahora se suman nuevas manifestaciones que complican el tránsito en varios puntos de la capital. Reportes oficiales confirmaron desvíos y afectaciones en la operación de TransMilenio durante la tarde de este martes.

Las protestas impactaron dos sectores de la ciudad. Por un lado, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, la situación obligó a que varias rutas troncales iniciaran desvíos por las manifestaciones que avanzaron sobre la calle 72.

Por otra parte, en el Colegio Superior de Cundinamarca, la presencia de manifestantes en la carrera 2 con calle 28 también llevó a que algunas rutas troncales modificaran su recorrido mientras se atendía la novedad.



Manifestaciones colapsaron Bogotá

En la Universidad Pedagógica, los manifestantes ocuparon la avenida Caracas con calle 76, por lo que todos los servicios de TransMilenio que operan sobre ese corredor tuvieron que desviarse por la carrera 30.

Los servicios que circulan por la Caracas en sentido norte-sur realizaron retornos a la altura de la calle 42. Al mismo tiempo, los servicios duales 81 y 84 retoman operación en la calle 100. Entre tanto, las rutas F19 y F60 hicieron desvíos por la carrera 10.



⏰#TMAhora (6:11 p.m.)



📍Universidad Pedagógica



🔀A la hora continúan los desvíos para las rutas de TransMiZonal.



Manifestantes se ubican en la Avenida caracas con 76 todos los servicios que operan por la caracas, desvian por la Carrera 30.



↩️Servicios que operan Caracas… pic.twitter.com/ZQb6TUaZNx — TransMilenio (@TransMilenio) May 5, 2026

La situación en la Pedagógica escaló rápidamente y, sobre las 6:20 de la tarde, unidades de la UNDMO hicieron presencia para intentar dispersar a los manifestantes y recuperar el orden en la zona.

En cuanto al Colegio Superior de Cundinamarca, sobre las 6:11 de la tarde los manifestantes empezaron a despejar la vía, lo que permite cancelar los desvíos y que la flota troncal retome su operación habitual.



TransMilenio reporta desvíos por protestas en Bogotá

Mientras avanzaban las manifestaciones, varios ciudadanos tuvieron que bajarse de los buses y continuar sus trayectos a pie ante la congestión y los retrasos en el sistema.

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Las autoridades recomendaron a los usuarios tener paciencia mientras termina la dispersión de los manifestantes y se normaliza por completo la movilidad en Bogotá. La Secretaría de Movilidad indicó que mantiene monitoreo permanente en los puntos afectados para evitar nuevas complicaciones en las vías.