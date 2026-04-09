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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Memoria y voces de las víctimas marcaron conmemoración del 9 de abril en Bogotá

Memoria y voces de las víctimas marcaron conmemoración del 9 de abril en Bogotá

Con testimonios, actos simbólicos y expresiones culturales, el Centro Nacional de Memoria Histórica conmemoró el 9 de abril en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en una jornada que reunió a cerca de 80 líderes de regiones afectadas por el conflicto armado.

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