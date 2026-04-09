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Relatos de infancia marcan la conmemoración del Día de las Víctimas en Bogotá

Durante el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la Consejería de Paz de Bogotá presentó una colección de testimonios de niños sobre el conflicto armado con fines pedagógicos.

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