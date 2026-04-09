Relatos de infancia marcan la conmemoración del Día de las Víctimas en Bogotá

La colección, titulada “Cuando los pájaros no cantaban”, está compuesta por seis volúmenes elaborados a partir de relatos de la Comisión de la Verdad. A través de estas historias, la consejería busca visibilizar el impacto de la violencia en la niñez, una población que, aunque ampliamente afectada, ha tenido menor presencia en los ejercicios de memoria histórica.

“En Bogotá hay cerca de 400000 víctimas, y de estas 400000, cerca de 75000 son niños, niñas y adolescentes, y sabemos que pocos ejercicios se han hecho en el país sobre cómo los niños y las niñas han vivido el conflicto y cómo lo cuentan”, aseguró Isabelita Mercado, Consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la alcaldía mayor de Bogotá.

Los relatos incluidos en la colección abordan hechos como secuestros, desplazamientos forzados y contextos de violencia en los territorios.

Entre ellos, se destaca la historia de una niña que fue secuestrada tras ser obligada a bajar de un bus escolar por un grupo armado ilegal, un episodio que refleja las afectaciones directas del conflicto sobre la infancia.



“En la primera parte del testimonio él alcanza a contar, pues, cómo las FARC se montan al bus, cómo la van a ir al bus y cómo ella logra, pues, casi que permitir que no se lleven a la hermanita secuestrada, sino que solamente se va ella”, añadió la Consejera.

Día de las Víctimas en Bogotá. Foto: suministrada.

Según explica Mercado, la serie no solo documenta estas experiencias, sino que también propone una forma de abordarlas.

“Estos 6 volúmenes testimoniales vienen acompañados de una cartilla pedagógica con preguntas orientadoras, esto fue curado por pedagogos infantiles, ilustradores, etcétera, los testimonios adaptados, y la idea es que sirva como herramienta en los colegios, en los servicios de la secretaría de integración social, en las bibliotecas, en los colegios privados, en la academia, en las universidades, y que a través de esto no solamente se reconozca el impacto del conflicto, sino que también sea una herramienta para abordar un tema tan duro como es el conflicto armado en el país”.

