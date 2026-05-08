Milagro: niño quedó colgando del cuarto piso de un edificio en Bogotá y fue salvado por sus vecinos

Momentos de angustia se vivieron en el sector de La Gaitana, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, luego de que un niño de apenas 2 años quedara colgando desde la terraza de una vivienda de cuatro pisos. La rápida reacción de los vecinos evitó una tragedia y permitió salvarle la vida al menor, que finalmente cayó desde lo alto del inmueble, pero fue amortiguado por varias personas que improvisaron una especie de malla humana.

Según el lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la emergencia ocurrió sobre las 9:00 de la noche en este punto de la capital, cuando varios habitantes del sector observaron al menor suspendido desde la fachada de la vivienda.

Las imágenes grabadas por vecinos muestran los momentos de desesperación mientras varias personas buscaban cobijas, chaquetas y otros elementos para intentar amortiguar una posible caída.

En medio de los gritos y la tensión, el niño intentaba sostenerse con sus brazos desde la parte alta del edificio. Sin embargo, segundos después perdió fuerza y cayó al vacío.



“El niño se cogía y se cogía para no dejarse caer”, relató uno de los vecinos a Blu Radio.

De acuerdo con el testimonio, el menor alcanzó a sostenerse inicialmente con ambos brazos, pero luego quedó sujetándose únicamente con uno de ellos antes de soltarse completamente.

Vecinos lograron amortiguar la caída

Aunque el niño cayó desde gran altura, los residentes alcanzaron a reaccionar y lograron reducir el impacto usando sus brazos y las cobijas que habían reunido improvisadamente.

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El menor sufrió algunas raspaduras en la frente y golpes leves provocados por el contacto con la fachada durante la caída, pero sobrevivió y fue trasladado posteriormente a un centro médico.

Las personas que participaron en el rescate aseguraron que fueron segundos de terror y que actuaron de manera instintiva para intentar salvarle la vida.

Después del incidente, varios vecinos se concentraron frente a la vivienda para pedir explicaciones sobre cómo un niño de tan corta edad terminó en una situación tan peligrosa.

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Uno de los testimonios recogidos por Blu Radio aseguró que la mujer que apareció tras el accidente actuó con aparente tranquilidad pese a la gravedad de lo ocurrido.

La situación generó indignación entre los habitantes del sector, quienes exigieron una investigación para esclarecer si hubo negligencia o alguna situación irregular alrededor del caso.

"Cuando de momento el niño cayó al aire y cayó de cabeza y cayó al pie del señor que estaba al lado mío, pero ella apareció como si nada, como si todo se hubiera normalizado", relató una testigo.

Tras la emergencia, unidades de la Policía hicieron presencia en el lugar junto con varios cuadrantes de la zona.

Según conoció el medio, las autoridades determinaron que el caso quedara en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Policía de Infancia y Adolescencia, entidades encargadas de establecer las circunstancias en las que el niño terminó colgando desde la terraza.

Los vecinos pidieron que se investigue a fondo lo ocurrido, pues consideran extraño que un menor de 2 años estuviera solo en una situación de tan alto riesgo.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: