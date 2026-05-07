Cansada de la inseguridad, comunidad intentó quemar a señalado ladrón en Bogotá: Policía intervino

La indignación por los constantes robos en Bogotá volvió a desencadenar un caso de justicia por mano propia cuando en el sector de Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, comerciantes y residentes retuvieron a un joven señalado de atacar con arma blanca a un menor de edad para robarle sus pertenencias.

Según relataron testigos, la comunidad lo golpeó, lo desnudó y alcanzó a rociarle combustible antes de que la Policía interviniera para evitar que fuera quemado.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche, en el que habitantes de la zona aseguraron estar agotados por la inseguridad y por la sensación de impunidad frente a los delincuentes que operan en el occidente de Bogotá.

El presunto delincuente habría sido sorprendido cuando intentaba asaltar a un menor de edad utilizando un arma blanca.



La reacción de varias personas del sector fue inmediata. Según los testimonios, el joven recibió una fuerte golpiza y posteriormente algunos ciudadanos intentaron prenderle fuego. La intervención de uniformados evitó que la situación terminara en una tragedia mayor.

Uno de los habitantes del sector aseguró que la comunidad ya no soporta los constantes hechos delictivos y cuestionó la falta de resultados judiciales frente a los capturados.

“Estamos cansados ya de toda la inseguridad”, afirmó uno de los testigos entrevistados por Blu Radio.

Publicidad

El ciudadano también expresó su molestia porque, según dijo, muchos delincuentes son dejados en libertad poco después de ser retenidos.



Señalado ladrón quedó libre horas después

Tras ser rescatado por la Policía, el joven fue trasladado inicialmente a un centro médico debido a las lesiones sufridas durante la agresión. Posteriormente fue llevado a la URI de Kennedy.

Sin embargo, según lo conocido, el señalado delincuente recuperó la libertad minutos después porque, de acuerdo con las autoridades, no existía flagrancia ni una denuncia formal que permitiera avanzar en un proceso judicial.

La situación generó aún más molestia entre comerciantes y vecinos de Villa Alsacia, quienes aseguran que los robos son constantes en la zona y que los capturados suelen regresar rápidamente a las calles.



Otro intento de robo

También se conoció de otro episodio de inseguridad ocurrido en el barrio El Encanto, en la localidad de Engativá, donde una familia estuvo a punto de ser víctima del robo de su camioneta.

Publicidad

Según el reporte, al menos siete hombres descendieron de otro vehículo y uno de ellos portaba una escopeta. El conductor atacado decidió permanecer dentro de su carro mientras los delincuentes golpeaban el automotor e intentaban romper uno de los vidrios.

Al notar que no podían ingresar rápidamente al vehículo, la víctima aceleró para escapar del lugar. En la maniobra, estuvo cerca de atropellar a dos de los presuntos delincuentes, quienes finalmente huyeron en el carro en el que habían llegado.

Habitantes de El Encanto señalaron que este tipo de robos e intentos de hurto de camionetas son frecuentes en el sector y pidieron mayor presencia de la Policía para evitar nuevos casos.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: