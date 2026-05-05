Inhabilitan por 12 años a patrullero de la Policía por muerte de joven en protestas en Bogotá

La decisión se relaciona con los hechos ocurridos en inmediaciones del Portal Suba, donde, según la investigación, el uniformado accionó su arma de dotación disparando un gas lacrimógeno sin mediar orden superior, impactando en la cabeza a Cristian David Castillo de la Ossa, quien posteriormente falleció.

De acuerdo con el Ministerio Público, la conducta del patrullero de la Policía desbordó los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, en el marco del control de disturbios. Además, se concluyó que la actuación constituyó una falta gravísima, al adecuarse a la conducta de homicidio a título de dolo dentro del régimen disciplinario.

La mujer recibió casi un millón de pesos por los supuestos servicios. Foto: referencia, AFP

“La conducta es atribuible a Gonzalo Moreno Gordillo. Las pruebas obrantes en la actuación permiten establecer que el disciplinado fue quien incurrió en la falta disciplinaria que, al momento de los hechos, contaba con la capacidad de autodeterminarse conforme a dicha comprensión”, se lee en el fallo.

El proceso disciplinario se originó tras las protestas del paro nacional de 2021, en medio de las cuales se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en varios puntos del país. En Bogotá, uno de los episodios más graves ocurrió en Suba, donde se produjo la muerte del joven.



Esto, en el marco de la reforma tributaria que presentó el gobierno del entonces presidente Iván Duque a través de su Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que derivó en varios días de intensas protestas y enfrentamientos.