"No conocen el proyecto": gobernador Rey critica ausencia de delegados de Bogotá en mesas Regiotram

Luego de tres horas de reunión entre el Distrito de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte, se conocieron las diferencias que hay entre los mandatarios por el manejo dado hasta el momento del proyecto Regiotram Norte.

El encuentro se dio luego de que el Gobierno publicara el nuevo documento CONPES del proyecto y decidiera asumir cerca del 82 % de la financiación del Regiotram del Norte y dejar por fuera a Bogotá del esquema de cofinanciación, en medio de desacuerdos técnicos y financieros sobre el proyecto, lo que permite destrabar su avance junto con Cundinamarca.

Esta decisión implica que el tren seguirá adelante y beneficiará la movilidad regional al conectar la capital con municipios cercanos, pero al mismo tiempo Bogotá pierde capacidad de incidencia en aspectos clave como el diseño, el trazado y su integración con el sistema de transporte urbano, lo que podría generar dificultades de coordinación y planificación a futuro.

A Bogotá se le han escuchado sus observaciones en relación al Tren de Zipaquirá; y de manera repetitiva. En total, han sido 101 mesas de trabajo adelantadas entre 2021 y 2023 y 23 adicionales con funcionarios del actual Gobierno Distrital durante el 2025.



Ahora presentan nuevas… pic.twitter.com/1iC3HTjk7r — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 6, 2026

Ante esto, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que tienen reparos en temas como la conectividad al sistema público de Bogotá, la infraestructura elevada y la ausencia de intersecciones en las vías al norte de la ciudad.



“Una estructura como estas, que está a 7 metros de altura, que tiene 2 columnas y que tiene longitudes en total de 6 kilómetros, tenga un esfuerzo de mitigación del impacto urbanístico en el corredor por donde pasa el Regiotram. El segundo tema, en este momento consideramos que hay intersecciones que no están resueltas. Y el tercer tema es lo que tiene que ver con la integración a la ciudad, al sistema integrado de transporte público de Bogotá”, detalló Galán.

Así será el interior del regiotram de Cundinamarca X: @JorgeEmilioRey

Ante esto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que serán revisadas esas observaciones reclamando por la ausencia de los delegados de las secretarías distritales en las mesas técnicas.

“Gran parte de esas observaciones se derivan del desconocimiento. El Distrito no conoce el proyecto, porque en 8 meses ningún secretario de despacho se presentó a las mesas de diálogo”, aseguró.

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El gobernador señaló que siempre tuvieron en cuenta a la capital del país con una variedad de comités técnicos desde el 2021.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también señaló que la ciudad no queda por fuera del proyecto, y lo que hizo el Gobierno al asumir la financiación que le correspondía a Bogotá fue asegurar el cronograma.

“El Gobierno nacional siempre mantendrá a su disposición este diálogo constructivo sin poner en riesgo ni los avances que se han hecho en los últimos 7 años, pero tampoco una licitación que debe salir en julio de 2026”, añadió Rojas

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A partir del jueves 7 de mayo se instalarán mesas técnicas de las partes para revisar las observaciones del distrito. Para este tren que está previsto inicie su operación en 2034 y tiene 17 estaciones, 11 de ellas en la capital del país.