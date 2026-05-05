Bogotá quedó por fuera del proyecto Regiotram del Norte

La gobernación de Cundinamarca y el Gobierno nacional firmaron el documento con el que se da la viabilidad y seguridad financiera para construcción del Regiotram del Norte, un proyecto que conecta a Bogotá y municipios de Cundinamarca y así minimizar el tiempo de desplazamiento.

Sin embargo, en este documento, quedó excluida la capital de la República al demorarse a no entregar la parte que debía, es decir, poco más de 2.3 billones de pesos.

La noticia la confirmó secretario general de Bogotá, Miguel Silva, quien además aseguró que, antes de firmar, no le fue consultada una posición a la Alcaldía de Bogotá.

“La manera de resolver las falencias técnicas de este proyecto, que hemos venido manifestando en mesas técnicas, con la mayor prudencia y respetos, no es excluyendo a Bogotá, sino trabajando de manera armónica. Expedir un CONPES a las carreras no acelera el proyecto, sino que aumenta sus riesgos. Bogotá siempre manifestó la voluntad de aportar $2.3 billones, pero también la necesidad de corregir para hacer un buen proyecto", concluyó el mandatario.



Por esto mismo, el Ministerio de Transporte afirmó que la Nación aportará el 82% de la inversión que suma 14.1 billones de pesos y la Gobernación de Cundinamarca 3.2 billones de pesos.

“Este avance se sustenta en la aprobación del Conpes 4190 de 2026, que garantiza los recursos necesarios para que el Regiotram del Norte siga adelante. Con el aval fiscal ya obtenido, el proyecto entra en su fase definitiva de cierre financiero. El siguiente paso será la aprobación de vigencias futuras por parte del CONFIS, lo que permitirá dejar asegurada su financiación y avanzar sin retrasos hacia la licitación", explicó la cartera de transporte.

Ante esta situación, el secretario general de Bogotá, Miguel Silva, aseguró que, en la mañana del miércoles 5 de mayo, se reunirán el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para discutir esta situación.

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Por ahora, el proyecto de Regiotram del Norte contempla tener 17 estaciones y que movilizará cerca de 187.000 pasajeros diarios y beneficiará directamente a Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá, impactando en general a toda la Sabana Norte. Dentro del cronograma se espera, a más tardar en julio del 2027, se adjudique el contrato del proyecto para que comience la construcción y en el 2034 se entregue a la ciudadanía.