Definen la fecha de inicio de las obras del Regiotram: contará con nueve puentes en Bogotá

El Regiotram de Occidente comienza a tomar forma como una de las apuestas de movilidad para Cundinamarca y Bogotá más importantes. Con una fecha ya definida para el inicio de las obras en la capital, le proyecto se perfila para convertirse en una alternativa real al transporte tradicional, lo que reducirá tiempos de viaje y aspotándole a un sistema limpio y moderno.

Actualmente, el Regiotram registra un avance general del 37 % y su objetivo es claro: conectar municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con Bogotá en un trayecto de al rededor de 39,6 kilómetros que pasará de más de dos horas en tan solo apenas 68 minutos. La primera fase entraría en operación en octubre de 2027, entre Facatativá y el sector de Catam, en Fontibón.



Regiotram de Occidente: definen fecha de inicio de obras en Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que en junio comenzarán las obras del Regiotram dentro de Bogotá. En esta etapa se iniciarán trabajaos clave como lo es la remoción de rieles existentes, la construcción de terraplenes y la cimentación tanto del trazado como de las estaciones.

“En el mes de junio se empezarán los trabajos de cimentación y se empezarán a remover los rieles. También se iniciará la construcción de los terraplenes y la cimentación de las estaciones. Viene un cronograma serio”, aseguró el mandatario departamental.

Adicionalmente, se avanza en la cimentación de la estación de Mosquera y el patio taller El Corzo alcanza un 45 % de ejecución, un punto crucial para al operación futura del sistema.



Estaciones del RegioTram de Occidente Foto: @CundinamarcaGob - ImageFX

Estas serán las estaciones del Regiotram dentro de la capital

El ingreso del Regiotram a Bogotá se llevará cabo por el corredor férreo en Fontibón. En total, el trazado tendrá nueve estaciones en la ciudad, misma que permitirán la conexión con otros sistemas del transporte:



Catam (carrera 129)

Fontibón

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Boyacá

Carrera 68

Carrera 50

Carrera 40

NQS

Calle 26

El recorrido llegará hasta las cercanías de la estación Central del metro de Bogotá, en la avenida Caracas con calle 26, lo que permitirá una integración directa entre ambos sistemas.



Estos serán los puentes que tendrá la obra

El paso del Regiotram implicaría importantes intervenciones viales. En Bogotá se construirán puentes elevados con cruces estratégicos como lo son la avenida Boyacá, la avenida 68, la avenida de Las Américas y la NQS. En otros puntos, como las carreras 40 y 50 y la avenida Ciudad de Cali, se contemplan pasos a nivel con semaforización.

Cabe destacar que El tren será 100 % eléctrico, movilizará más de 130.000 pasajeros diarios y permitirá mitigar cerca de 165 toneladas de CO2 en sus primeros 20 años de operación, consolidándose como un eje clave de movilidad sostenible para la región.