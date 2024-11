Minambiente a Galán por inundaciones: "En vez de buscar culpables, trabajemos en solución"

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, invitó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para trabajar juntos y lograr una solución para evitar otras inundaciones en la capital por las fuertes lluvias y, en especial, en la Autopista Norte, la cual fue construida sobre el humedal Torca y se inundó en la noche del 6 de noviembre, generando que varios vehículos quedaran atrapados y cientos de afectados no pudieran llegar a tiempo a sus hogares e, incluso, alumnos tuvieron que pasar la noche en sus colegios.

La jefe de esta cartera, y quien viene de ser la presidenta de la COP16 en Cali, recalcó que el mandatario de los bogotanos no debe buscar "culpables" externos sobre lo sucedido, pues recordó que esta vía de entrada y salida de la capital suele presentar encharcamientos cuando llueve.

"Invitamos al alcalde Galán, que en vez de estar buscando culpables de un problema estructural, más bien trabajemos conjuntamente en la solución. La solución es tener proyectos de calidad, proyectos que contemplen el cambio climático, proyectos que realmente garanticen que no vamos a profundizar el problema, que no vamos a profundizar la vulnerabilidad y que vamos a generar mejor infraestructura, más resiliente", dijo la ministra.

Comentó que la emergencia que se vivió en esta zona de la ciudad se presentó porque llovió en un día lo de todo un mes.

Publicidad

"Es precisamente la vulnerabilidad de la infraestructura. Siempre que llueve la autopista norte se encharca, a veces generando unos trancones inmensos, pero esta vez una gran inundación. ¿Por qué? Porque ha sido construida encima del humedal Torca Guaymaral y el proyecto en el que se pretende ampliar la autopista potencialmente, si no se hace bien, incrementa y profundiza el problema", dijo.

Ampliación de la Autopista Norte

Precisamente, la ministra Muhamad expresó que la inversión de billones de pesos para esta vía de la ciudad debe contemplar una "solución ambiental" para que no se sigan presentando estos empozamientos de agua. Agregó que la ANLA también ha rechazado la licencia para ampliar la autopista porque sería una mayor afectación al humedal Torque e hizo una comparativa con el fenómeno Dana sucedido en Valencia, España, que dejó más de 200 muertos.

Publicidad

"Si se van a invertir billones de pesos en esa ampliación, pues que se inviertan para mejorar el problema y no profundizarlo. No es culpa del sector ambiental que precisamente lo que está haciendo es preventivo y no habilitando un proyecto que puede empeorar la situación hacia futuro, sino precisamente responsabilidad de todos que empecemos a adecuarnos a una nueva realidad, la del cambio climático y que de verdad, seriamente, liberamos los espacios del agua", enfatizó.