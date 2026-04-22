Mindeporte y Contraloría de Bogotá piden reactivar obras de la Unidad Deportiva El Salitre

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, y el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, pidieron este martes la reanudación inmediata de las obras de la Unidad Deportiva El Salitre, tras una visita de inspección en la que evidenciaron el deterioro y abandono del proyecto en el occidente de la capital.

El complejo, ubicado en el sector del Parque Metropolitano Simón Bolívar, está proyectado para beneficiar a cerca de 330.000 deportistas de Bogotá, especialmente en procesos de alto rendimiento. Sin embargo, las obras siguen suspendidas, pese a la inversión prevista por el Distrito, que supera los 48.000 millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial, el IDRD hizo en octubre de 2023 un nuevo contrato para la renovación del espacio, con un plazo de ejecución de 20 meses. Ese contrato contemplaba una fase de estudios y diseños de siete meses, pero dicha etapa ya completa un retraso cercano a los 22 meses, en donde se han pagado más de 833 millones de pesos.

Además, la entrega final de la obra estaba prevista para junio de 2025, por lo que el proyecto acumula un retraso general de 10 meses.



“A esto no se le ve avance de ninguna clase, yo sí le quiero pedir con todo respeto al organismo de control -al que le compete de verdad la vigilancia de estas obras en Bogotá- que le pongan la mano, de verdad que es una necesidad para nuestros deportistas”. Aseguró la ministra Duque.

Por su parte, el contralor Zuluaga advirtió que los retrasos no solo han afectado el presupuesto, sino también a las familias y ciudadanos que requieren espacios deportivos adecuados en Bogotá.

La renovación de la Unidad Deportiva El Salitre fue contratada por primera vez en 2017 con un plazo inicial de 13 meses. Desde entonces, el proyecto ha atravesado prórrogas, suspensiones y nuevas adjudicaciones, sin que hasta ahora haya podido entrar en funcionamiento.

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Finalmente, La Contraloría de Bogotá anunció que mantendrá las mesas técnicas y las acciones de vigilancia fiscal para hacer seguimiento al uso de los recursos públicos y buscar que la obra finalmente sea entregada a la ciudadanía.