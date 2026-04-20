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Murió estudiante en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá: esto se sabe

La institución de educación superior informó que por este lamentable hecho canceló las clases de este martes, 21 de abril de 2026.

Universidad Sergio Arboleda
Universidad Sergio Arboleda
Foto: Google Maps
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Una estudiante de primer semestre falleció en la tarde de este 20 de abril de 2026 al interior de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, según confirmó la institución a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información divulgada, el hecho ocurrió dentro del campus y generó una profunda conmoción entre la comunidad académica. La universidad expresó su “inmenso dolor” por la pérdida de la joven y manifestó su solidaridad con sus familiares, amigos, docentes y compañeros.

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Tras lo sucedido, la institución aseguró que activó de inmediato todos los protocolos correspondientes para atender la situación y que se dio aviso a las autoridades competentes, quienes asumirán las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En el mismo pronunciamiento, la universidad indicó que ha dispuesto canales de apoyo y acompañamiento para los integrantes de la comunidad que lo requieran, ante el impacto emocional generado por el caso.

Como medida institucional, la Universidad Sergio Arboleda declaró luto en su comunidad académica y anunció la cancelación de las clases programadas para el 21 de abril de 2026.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las causas de la muerte de la estudiante, y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayor información.

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